Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni GES kuruyor

Sadece yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, bir hafta içerisinde 3 farklı yatırım anlaşması duyurdu.

Toplam kurulu gücü 66 MW büyüklüğünde olacak bu 3 hibrit güneş enerji santrali (GES) projesiyle şirketin sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan kurulu gücü 766 MW’a ulaşacak.

Anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat işleri sözleşmesi imzalanan projeler 2024 yılı içerisinde tamamlanarak enerji üretmeye başlayacak.

Yatırımlar, Osmaniye ve Çanakkale’de hayata geçirilecek

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin GES yatırımlarından ikisi şirkete ait İmbat Enerji çatısı altında işletilen Osmaniye’deki 57 MW’lık Sarıtepe ve 23 MW’lık Demirciler rüzgâr enerji projelerinin (RES) alanlarında hayata geçirilecek. Hibrit GES olarak kurulacak projelerden Demirciler Hibrit GES projesi 13,27 MW, Sarıtepe Hibrit GES projesi ise 12,98 MW güce sahip olacak.

Yapımına başlanılan üçüncü hibrit GES projesi ise yine Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Derbent Enerji çatısı altında işletilen Çanakkale’deki 112,2 MW gücündeki Üçpınar RES sahasında hayata geçecek. Üçpınar Hibrit GES adıyla kurulacak hibrit projenin kurulu gücü 40 MW gücünde olacak.

2024 yılında tamamlanacak 3 yeni hibrit GES santrali, üzerinde kurulacağı tesisin kalan "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)" süresi boyunca, YEKDEM'den faydalanarak, ABD Doları bazlı sabit fiyat garantisinden faydalanabilecek.

“Sürdürülebilir enerji üretimine bağlılığımızı pekiştiriyor”

Yatırımlar hakkında bilgi veren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, “Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bir hafta içinde üç farklı yatırım anlaşması duyurması, yenilenebilir kaynaklara odaklanan portföyünün önemli ölçüde genişlediğini gösteriyor. Bu yeni girişimler, hibrit güneş enerjisi projeleri aracılığıyla toplamda 66 MW kapasite ekleyerek şirketin sürdürülebilir enerji üretimine olan bağlılığını pekiştiriyor. Geleceğe dönük olarak, yeni yatırım fırsatlarını takip etmeye ve güçlü stratejimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Her yeni proje ile yenilenebilir enerji alanında lider konumumuzu güçlendirerek, daha parlak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.