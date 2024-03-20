Akfen Yenilenebilir Enerji’den iki aşamalı yatırım planı

Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, geleceğe dönük yatırım planlarını paylaştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, sektördeki konumunu pekiştirmek ve sürdürülebilir enerji üretimini artırmak amacıyla, toplamda 65 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlayacak yatırım programını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Yatırım programı, hibrit güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgâr enerjisi santralleri (RES) kapasite artışları ve depolamalı üretim tesisleri olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. 2027 sonu itibarıyla tamamlanması planlanan yatırım programıyla, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kurulu gücüne toplamda yaklaşık 485 - 525 MW, üretimine ise 1 milyon 350 bin – 1 milyon 505 bin MWh ilave katkı sağlanması hedefleniyor. FAVÖK'e toplam katkının ise yaklaşık 65 milyon dolar olması öngörülüyor.

İlk aşamada hibrit GES ve RES’lerde kapasite artışı sağlanacak

2024 yılında başlayan ve Haziran 2025'te tamamlanması planlanan ilk aşama, hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarından oluşuyor. İlave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanan toplam 150-165 milyon dolarlık yatırımla, şirketin kurulu gücüne yaklaşık 190-200 MW, üretimine ise 400 bin – 425 bin MWh katkıda bulunması hedefleniyor. Bu aşamanın şirket FAVÖK'üne katkısı ise tahminen 26 milyon dolar olarak öngörülüyor. Hibrit GES santralleri, mevcut tesisin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanırken, RES kapasite artışları ürettikleri enerjiyi piyasa fiyatından satacaklar.

İkinci aşamada depolamalı üretim tesisleri devreye girecek

İkinci aşama, Türkiye genelinde güneş enerjisi santrali ile başlanacak ve elektrik depolama tesisi projelerinden oluşuyor. Yüzde 35 öz kaynak ve yüzde 65 proje kredisi ile finanse edilecek bu aşamanın, 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 400-440 milyon dolar tutarında bir yatırımla, şirketin kurulu gücüne 295-325 MW, üretimine ise 950 bin – 1 milyon 80 bin MWh katkı sağlanması bekleniyor. FAVÖK katkısının ise yaklaşık 39 milyon dolar olması öngörülüyor. Depolamalı üretim tesisleri, faaliyete geçtikleri ilk 10 yıl boyunca ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında satacaklar.

Şirket, yenilenebilir enerji alanında yaptığı bu yatırımlarla, hem ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar sayesinde yerel topluluklara istihdam sağlanması ve enerji sektöründe yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi ek faydalar da bekleniyor.