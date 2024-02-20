Akın Elektrik, yenilikçi çözümleriyle sektörde büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Elektrik projelerinde uzmanlaşmış bir taahhüt şirketi olarak 2018’den bu yana hizmet veren Akın Elektrik sektördeki deneyim ve uzmanlığımızla öne çıkmaya başladı. Elektrik konusundaki alçak, orta, yüksek gerilim, trafo, fabrika, okul, hastane projeleri gibi çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirten Akın Elektrik Kurucusu Ali Akın, “Çeşitli projelerde, müşterilerimize yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümler sunarak, elektriği her yönüyle yönetiyoruz diyebilirim. Başta sadece proje şirketi olarak çıktığımız yolda şu anda taahhüt işlerini de yapıyoruz. Pandemi döneminde sektörle paralel olarak sıkıntılı bir süreç yaşadık. Kurulduğumuz ilk yıllar olduğu için büyüme hızımız beklentinin altında kaldı. Akabinde gelen süreçte toparlandık ve büyümemizi sürdürdük. Son birkaç yılda özel sektörde yavaşlayan yatırımlarla birlikte yönümüzü kamu ihalelerine de çevirdik. Oluşan kapasite boşluğumuzu okul projeleri ile doldurduk. Yaptığımız bu hamle ile o alanda da birçok proje yürütürken şirket olarak da bir seviye yukarıda olan işleri almaya başladık” dedi.

“Bursa OSB’de fabrika projesine başladık”

Elektrik tesisatından enerji verimliliği projelerine kadar birçok çözüm sunduklarını ve endüstri standartlarına uygun çözümler geliştirdiklerini belirten Akın, “Ekip arkadaşlarımız, sektördeki en son teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, projelerinizi en iyi şekilde yönetmek üzere eğitilmiş profesyonellerden oluşuyor. Bu da bize yaptığımız işlerin ardından olumlu geri dönüşler getiriyor. Şu anda Bursa OSB’de bir fabrika inşaatının taahhüt işlerini yürütmeye başladık. Bu proje bizi 2024 sonuna kadar taşıyacak büyüklükte. Aynı zamanda endüstriyel yapılarda kendimizi ispat etmek adına da güzel bir fırsat oldu. Şu anda sadece Bursa’daki projeleri yürütüyoruz ama büyük müşterilerimizden gelen taleplere bağlı olarak farklı şehirlerde de operasyonu yürütebilecek bir ekibe sahibiz. Müşteri memnuniyetini ve sorunlara çözüm bulma konusunda onlara destek olmayı önemsiyoruz. Belki de bu sebepten birçok müşterimizle uzun süreli işbirliklerimiz var” ifadelerini kullandı.