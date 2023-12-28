Akmetal, sektöründe dünya liderliğine oynuyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 1989 yılında 100 metrekarelik dükkan ile başladığı çelik ticareti yolculuğunda bugün 6 bin 800 metrekare alanda üretim yapan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Akmetal yeni fabrikası ile üretimindeki otomasyon süreçlerini de artırdı. Ağır ticari vasıta üreticilerine yönelik metalli süspansiyon bağlantı ekipmanları ile otomotiv sektöründe kritik role sahip yatırımlara imza attıklarını belirten Akmetal ortaklarından İdris Bayar, “Ağır ticari vasıtalarda yolcuyu, aracı ve yükü sarsıntılara karşı korumak, sürüş güvenliği sağlamak, aerodinamik denge oluşturmak için kullanılan hava süspansiyon körüklerini uluslararası standartlarda tasarlayan, üreten ve ihraç eden zincirin halkalarından biriyiz. Körük sistemlerinde kullanılan flanşların yanı sıra kare, altı köşe ve yuvarlak mil gruplarının imalatını yapıyoruz. Ayrıca sac ve yassı mamul satışı ile ciromuzun yarısı oluşturmaktayız.

Piyasaya uzamanlığı ile bilinen ortağım Yüce Osman Atay da şirketteki ticaret süreçlerini yönetmektedir” dedi.

“Üretimde verimliliği sağladık”

Geniş bir alanda üretim yaptıklarını ve müşteri odaklı olarak çalıştıklarını söyleyen Bayar, “Ürettiğimiz parçaları ABD’den Çin’e kadar dünyanın neredeyse her noktasına gönderiyoruz. Direkt olarak yüzde 40 ama dolaylı olarak yüzde yüze yakın biçimde ürünlerimiz ihracata gidiyor. Yeni fabrikamızla birlikte yaptığımız otomasyon yatırımları ile hem üretim hızımızı hem de maliyetlerimizi minimalize ederek verimliliği artırdık. Bu da bize sektörde hem güven hem de fiyat avantajı sağladı. Akabinde de doğru planlamanın etkisiyle büyümemiz devam etti. Bizim üretimimizde maliyetimizin yüzde 75’ini hammadde oluşturuyor. Bu konuda da zaten en büyük üreticinin bayisi konumunda olduğumuzda piyasada en kaliteli ürünü en uygun fiyata veren firma konumuna geldik. İşten kazandığımızı işe yatırıp kendimizi geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Bütün OEM’lerin yanı sıra after market ile de çalıştıklarını belirten Bayar, “Metalli süspansiyon bağlantı ekipmanları tasarım ve imalatında ülkemizdeki en büyük, dünyadaki sayılı çözüm ortaklarından biriyiz. Aylık 2 bin ton sac ile sürecimizi yönetirken 500 ton sac işleyip 200 bin adet flanş üretiyoruz. Üretimdeki uzmanlığımızı doğru kullanıp bunun avantajlarını da müşterilerimize yansıtıyoruz. Global dünyada karlılıklarda yaşanan azalma bizim sektörde de kendisini gösterdi. Geçen yıl yaşadığımız yüzde 20’lik büyüme 2023’te oransal olarak biraz azaldı ama yine sektörle paralel büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.