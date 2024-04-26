Aksa Enerji’nden Kazakistan’a yeni doğal gaz santrali yatırımı
Aksa Enerji Üretim, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.
Aksa Enerji Üretim, Kazakistan’a yatırımlarını artırıyor. Şirket, ülkede 500 megavat kapasiteli yeni bir doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.
Konuya ilişkin Aksa Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu santralin Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacağı kaydedildi.
Açıklamada, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında santralin kurulumu için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.