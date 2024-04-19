Alarko Holding’den TMS 29 sonrası 28 milyar liralık kombine kâr

Alarko Holding, 2023 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı. Sürdürülebilir, yüksek getirili, dengeli ve likit bir portföy yapısı oluşturma hedefi doğrultusunda geçen yıl başarılı girişimlere imza atan Alarko Holding’in TMS 29 uygulaması sonrası kombine satış geliri 88 milyar TL’ye ulaştı. Holdingin aynı kapsamdaki kombine net kârı 28 milyar TL, konsolide kârı ise 7 milyar TL (TMS 29 etkisi dahil) olarak gerçekleşti.

Alarko Holding’in ülke ekonomisine uzun vadeli değer yaratacak, çevresel ve sosyal faydayı merkeze alan yeni iş kollarına odaklanma vizyonu doğrultusunda kendisine stratejik öncelikli sektör olarak belirlediği tarım ve gıda sanayisi alanında gerçekleştirdiği yatırımlar, büyüme potansiyeline artı yönde katkı sağladı.

“Sonuçlar, faaliyetlerimizi her koşulda başarıyla yürütebildiğini gösteriyor”

Finansal sonuçları değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız, 2023’ün dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere paralel olarak pek çok riski aynı anda yönettikleri bir yıl olmasına rağmen, 70 yıllık deneyimleri, çevik yönetim anlayışları, etkin finans politikaları ve isabetli stratejik planlamaları sayesinde son derece başarılı sonuçlara imza attıklarına vurgu yaptı.

Yıldız, devamında şunları kaydetti: “2023 yılında TMS 29 uygulaması kapsamında kombine satış gelirimiz 88 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız kombine olarak 28 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Topluluk olarak 2023 yılını hedeflerimiz ve planlarımız doğrultusunda başarılı bir tablo ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaydettiğimiz sonuçlar, Alarko Holding’in etkin yönetim kapasitesi sayesinde faaliyetlerini her koşulda başarıyla yürütebildiğini göstermektedir. Alarko’nun kurulduğu günden bu yana koruduğu prensipler, şirketimizin istikrarlı büyümesine olanak verirken, kendini kanıtlamış stratejik gücümüz ve dinamik iş modelimiz uzun vadeli başarımızın en önemli yapı taşlarını oluşturuyor.”

“Yatırım arayışlarımız gündemimizde olmaya devam edecek”

2021 yılında başlattıkları dönüşüm ve değişim hareketinin olumlu sonuçlarını hızla görmeye başladıklarını da dile getiren Ümit Nuri Yıldız, “Alarko Holding’i bir portföy yönetim şirketi olarak konumlandırarak yeni bir yatırım stratejisi oluşturduk. Bu çerçevede farklı yatırım alanlarına yönelme kararı alarak 2023 yılında tarım ve yatırım sektörlerine güçlü bir giriş yaptık. Havacılık sektörüne giriş kararımız sonrası bu yönde ciddi mesafe kaydettik. Mevcut iş kollarımızı yeni yatırımlarla geliştirirken, ilgi alanımıza giren yenilikçi şirketlere ortaklık yoluyla yatırım yapmayı planlarımız arasına aldık. Alarko markasına uygun yatırım arayışlarımız 2024 yılında da gündemimizde olmaya devam edecek.” dedi.

“Toplumsal refaha katkımızı sürdüreceğiz“

Sürdürülebilirlik ve net sıfır hedeflerini tüm faaliyetlerine entegre etmek yönünde kararlı adımlar attıklarının altını çizen Yıldız, “2023 yılında paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaştığımız 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonumuz ve Hedeflerimiz doğrultusunda, Topluluk şirketlerimizle ortak değer üretmeye başladık. Bu kapsamda hem şirketlerimize hem de yaşadığımız coğrafyaya değer ve katkı sunan hedef ve aksiyonlarımızı belirledik. Önümüzdeki yıllarda da her bir faaliyet alanımızda örnek uygulamalarla sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha yönelik katkımızı büyütmeye devam edeceğiz. Organizasyonel yeteneklerimizi geliştirmeyi, şirketlerimize, çalışanlarımıza ve altyapımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Faaliyetlerimizi geliştirmeye, kârımızı ve verimliliğimizi artırırken bilançomuzu etkin şekilde yönetmeye, bu sayede uzun vadeli hissedar değeri yaratmaya ve aynı zamanda mali gücümüzdeki artış ivmesini korumaya kararlıyız.” şeklinde konuştu.