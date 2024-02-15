Alfa Solar’ın bağlı ortaklığı Salcia Solar Energy'i satın aldı

Alfa Solar Enerji’nin bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania, alanında önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Alfa Solar Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Alfa Solar Romania’nın Salcia Solar Energy'i satın aldığını duyurdu.

Şirketten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlıortaklığı Alfa Solar Romania S.R.L. tarafından güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı geçekleştirmesi planlanan Salcia Solar Energy S.R.L. unvanlı şirketin sermayesinin %100'ü toplamda 900.000 Euro devir bedeli karşılığında satınalınmıştır. Salcia Solar Energy S.R.L.unvanlı şirketin bünyesinde kurulması planlanan 6000 kWp elektrik gücüne sahip santralin toplam yatırım maliyetinin 3.500.000 Euro olması beklenmektedir. Yakın zamanda yatırımın sonlanması, elektrik üretimi ve satışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.”