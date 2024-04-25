Alman güzellik teknolojileri devi, Türkiye pazarına giriş yaptı

Alman güzellik teknoloji devi Geske, güzellik cihazlarını ev kullanımına uygun hale getirerek kullanıcılarına profesyonel kalitede cilt bakımı deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Elle Magazine tarafından ‘1 Numaralı Güzellik İnovasyonu Ödülü'ne layık görülen Geske, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa çıkan Geske, Kuruçeşme Divan’da gerçekleştirdiği lansman ile ürünlerini tanıttı. Lansmanın sunuculuğunu Ebru Akel ve Murat Güloğlu yaptı.

Ece Özdikici, Safiye Soyman, Jennifer Boyner, Jessica May, Gülsim Ali gibi ünlü oyuncuların ve sosyal medya fenomenlerinin katıldığı lansman renkli görüntülere sahne oldu. Geske’nin profesyonel ürünlerini deneyimleyen ünlü isimler, markanın Türkiye’de satışa çıkmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hedefi 5,5 milyar tüketici

Evde profesyonel kullanıma yönelik dermatolojik çözümler sunan Geske, şimdiye kadarki en pahalı cilt bakımı yatırımını gerçekleştirdi. 120 milyon euro toplam bütçe, 20 milyon euro yapay zeka yatırımı ve 75 milyon euro ürün geliştirme ile dünyadaki akıllı uygulama destekli cilt bakım ürün serisini 5,5 milyar tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Cilt bakımı ve güzelliği konusundaki uzmanlığını, bilimsel araştırmalar ve inovasyonla birleştirerek kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunan Geske, 15 yıl garanti sunuyor.

“250’den fazla ürün gamıyla Türkiye’de hizmet vereceğiz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Geske Türkiye Resmi Distribütörü, Hes Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgün, “Alman güzellik teknoloji şirketi Geske, yıllardır uzman bilim insanları, dermatologlar ve geliştiricilerden oluşan bir ekiple çalışarak cilt bakımında 250’den fazla ürün gamı ile en yeni ve en etkili cilt bakım çözümlerini sunuyor. Ürünlerimizin kalitesi, yenilikçi yaklaşımımız ve yapay zeka yatırımlarımız ile uluslararası alanda da büyük takdir toplayarak birçok sayıda ödüle layık görüldük. Bizler, müşteri memnuniyetini artırmak ve güzellik teknolojisinin herkesin erişimine açılmasını sağlamak için sürekli olarak çalışıyoruz.” dedi.