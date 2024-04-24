Almanya Cumhurbaşkanından İstanbul Havalimanı DHL’ye ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beraberindeki üst düzey heyet, DHL Express Türkiye’nin İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon merkezini gezerek, şirket yöneticileriyle bir araya geldi. DHL Express Türkiye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, beraberlerinde gelen üst düzey heyet ve Alman basın mensuplarını ağırladı.

Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100’ünzü yılı vesilesiyle 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, DHL Express Türkiye üst yönetimiyle bir araya gelerek, 135 milyon euroluk yatırımla hizmete açılan DHL Express Türkiye’nin İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon merkezini gezdi. Yaklaşık 70 kişiden oluşan heyete, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve genel müdür yardımcıları ev sahipliği yaparken, geçen yıl DHL Express Almanya CEO’luğu görevine atanan Mustafa Tonguç da heyette yer aldı.

“Yatırımlarımızı sürdüreceğiz”

Ziyarete ilişkin şu açıklamalarda bulunan DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, “Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllardır süregelen çok köklü ve güçlü bir bağ bulunuyor. Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier ve üst düzey heyetin Türkiye’deki yoğun ziyaret programına İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon merkezimizi de dahil etmesinden büyük onur duyduk. DHL Group, Türkiye’ye yaptığı yatırımlarda hiçbir zaman yanılmadı. Şuan içinde olduğumuz İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon merkezimizi yatırım bedelinin yüzde 30’u teknolojik altyapıya ayrılarak toplam 135 milyon euroluk bir yatırımla hayata geçirdik. Yatırımlarımız sürekli artarak devam ediyor, önümüzdeki dönem de bunu sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.