Arabica Coffee House, yeni gıda üretim tesisini hizmete aldı

Arabica Coffee House, Cumhuriyetin 100. yılı ve kuruluşunun 9’uncu yılında 50 milyon lirayı aşkın yatırıma sahip yeni gıda üretim tesisi Tastopia Taste Factory’i hizmete aldı.

Açılışta fabrikaya ilişkin bilgi veren Tastopia Taste Factory Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Yalçın, kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda 50 milyon lirayı aşkın bir yatırımla kurdukları yeni tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kadınların iş hayatına kazandırılması için engelleri kaldırmak üzere İŞKUR ile birlikte herhangi bir eğitimi olmayan, meslek sahibi olmayan ev kadınlarının meslek edinmesine ve çalışabilmelerine olanak sağlayan bir proje geliştirdiklerini anlatan Yalçın, “Proje kapsamında pasta yapımı ve sunumu ile ilgili 512 saatlik İŞKUR eğitim müfredatına göre eğitimler alarak başarılı olan kadınlara öncelik tanınması hedefliyoruz.” dedi.

“Fabrikamızın sürdürülebilir kalkınma için önemi çok büyük”

Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir tesisi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yalçın, “Yaklaşık 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan ve çok büyük üretim kapasitesine sahip, üst düzey teknoloji ile donatılmış tatlı ve tuzlu ürün imalatı fabrikamız için 50 milyon Türk lirasını aşkın bir yatırım yaptık. Bizler Arabica Coffee House ailesi olarak bu büyük yatırımı yaparken tatlı çeşitlerimizden sandviçlerimize, ekmeğimizden kruvasanımıza, çikolatadan yeni nesil atıştırmalıklara, eklerlerden donutlara kadar birçok ürünün Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını yaparak hayata geçireceğiz. Öncelikli hedefimiz kendi mutfağımızda ürettiğimiz ürünleri kendi şubelerimizde satışa sunmak. Baristalığın prestijli bir meslek haline gelmesi ve bundan tüm sektörün de faydalanması için gerekli tüm çalışmalara ve eğitimlere devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kamu otoriteleriyle iş birliklerine devam ederek nitelikli istihdam eğitimlerine ve baristalığın meslek liselerinde ders olarak okutulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.