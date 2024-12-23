Arca, 2025’te yeni elektrikli modelleri ile dikkat çekmeye devam edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da müşteri memnuniyeti odaklı olarak 37 bin 447 metrekarelik tesislerinde hizmet veren Arca, kısa sürede şehrin güvenini kazanırken büyümesini de devam ettirdi. VW binek araç, VW ticari araç, Audi, Seat&Cupra, Porsche ve DOD markalarının yetkili satış, filo satış ve servis hizmetlerini Bursa ve Ankara’daki operasyonları aracılığıyla sunan Arca Otomotiv, her iki şehirde de sıfır ve ikinci el araç satışı, yedek parça ve satış sonrası hizmet alanlarında da faaliyetini sürdürüyor. Enflasyondaki artışa rağmen 2024’te otomobillerin 2023 fiyatları ile piyasada yer almasının satış adetlerinde önemli bir artış getirdiğini belirten Arca Otomotiv CEO’su Usame Derindere, “Doğru fiyat politikası izlediğiniz zaman müşteri tarafında da karşılık buluyorsunuz. Biz de 2024’te bunu yapmaya özen gösterdik. Finansman maliyetini de hesaba katıp, kar marjından feragat ederek sürdürülebilir bir operasyon süreci ile 2024’ü geride bıraktık. Sadece bizde değil sektör genelinde de 2024 benzer süreçlerle geçti” dedi.

Bursa'daki faaliyetlerinin, çevredeki il ve ilçelere de yayılarak devam ettiğini belirten Derindere, “Bursa’da görece kısa bir süredir faaliyette bulunmamıza karşın şehir bizi sahiplendi. Sadece 6 aylık verilerimizle BTSO tarafından hazırlanan ilk 250 şirket arasında 34. basamakta yer aldık. Şehirdeki sivil toplum kuruluşları dahil birçok kişi ve kurumla kurduğumuz ilişkiler sayesinde, Bursa'da sektörün öncü markaları ile çalışmanın getirdiği başarıyı fazlasıyla hissediyoruz” dedi.

“Yeni modeller gelmeye devam edecek”

2024’ün markaları için yenilenme ve yeni modellerin piyasaya sunulduğu bir yıl olduğunu anımsatan Derindere, “Elektrikli grubunda gelen talep ve satışlarımız beklentimizin üzerinde seyretti. Özellikle yılın 2. yarısından itibaren satışına başladığımız Volkswagen ID.4 önemli satış rakamlarına ulaştı. Yine ID Buzz modeli de müşterilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü. Ayrıca Porsche Macan BEV’de de yılı sıfır stok ile kapattık. Aralık başından itibaren satışa çıkan CUPRA Born modeline yoğun bir talep mevcut. Elektrikli araç grubunda doğru fiyat politikası ile ürün talebinin birbirini karşıladığını gördük. Tabii özellikle Volkswagen markamızın globalde 4 yıldır test edilen ve artık piyasada oturmuş modellerle Türkiye’ye gelmesi ve bunun da müşterideki güven unsuruyla örtüşmesi de bu yöndeki hareketi etkiledi” diye konuştu.

2025’te yeni modellerin de showroomlarda müşteri ile buluşacağını belirten Derindere, “Yılbaşında ID.7 modelimiz başta olmak üzere fiyat konusunda daha cazip olacak ID.3’ü satışa sunacağız. Ayrıca Audi grubunda elektrikli A6’nın yanı sıra A7, Seat Leon’un plug-in hibrit versiyonunu getireceğiz. Bunun yanı sıra Tiguan’ın da plug-in hibrit versiyonunun gelme ihtimali bulunuyor. Piyasada önemli yer tutmasını beklediğimiz bu modellerin de gelmesi ise 2025’te de önemli satış rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz” dedi.

“Arızalı batarya hücrelerini değiştirebiliyoruz”

Derindere ayrıca servis tarafında da iyileştirmelere devam ettiklerini belirtirken, “Piyasada alım gücü ile ilgili oluşan sorunlar beraberinde güven unsurunu ön plana çıkardı. İnsanlar elindeki aracın bakımında da sorun yaşamayacağı yerleri tercih ediyor. Bunu ikinci el araç satışlarında da gözlemliyoruz. Çünkü insanlar bir sorunla karşılaştığında muhatap bulabilmek istiyorlar. Bu da marka gücü ile doğru orantılı. Satış tarafındaki sürecin yanı sıra teknik destek konusunda da gelişmeye devam ediyoruz. Markalarımız için batarya içerisindeki arızalı hücreleri değiştirebilme yetkinliğini kazandık. Araçların garanti süreçleri kapsamında bu alanda özel bir hizmet veriyoruz. Ayrıca hizmetine sunduğumuz 100’den fazla araçla bir destek ağımız var. Müşteri odaklı çalışmamız sebebiyle bu dönemde de tercih sebebi olmak bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Stokların finansman maliyeti yükseldi”

2024’ü sene başında planladıkları rakamların üzerinde kapattıklarını ancak karlılık konusunda verimli bir yıl yaşanmadığının altını çizen Derindere, “Artan faiz oranları ile paralel olarak stoklarımızın finansman maliyeti de bir hayli yükseldi. Bu da finansman maliyeti ile birlikte bazı ürün gruplarında kar marjının negatife dönmesine neden oldu. Ticari araç grubunda da bu sene ürün gamının zayıflaması nedeniyle zayıf bir dönem yaşadık. Maliyet ve karlılık konuları nedeniyle son dönem finansal açıdan güçlü markaların ayakta kalabileceği bir yıl oldu. 2025’te ise sektörün daha planlı hareket edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.