Arcelor Mittal’in Erdemir’deki payı yüzde 5’in altına indi

ArcelorMittal, gerçekleştirdiği hisse satışıyla Erdemir’deki dolaylı payları ve oy hakları oranı yüzde 4,88’e düştü.

Arcelormittal’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 8 Mart tarihinde Erdemir’de dolaylı sahip olduğu payları ile ilgili olarak toplam 6 milyon 757 bin 385 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi.

Pay satış işlemi neticesinde söz konusu tarih itibarıyla ArcelorMittal'in Erdemir'deki dolaylı payları ve oy hakları oranı yüzde 5,07'den yüzde 4,88’e düştü.