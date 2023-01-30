Art Design, İspanya ve İran’da showroom açacak

Leyla İLHAN

Kişiye ve mekana özel mobilya tasarlayıp üreten Art Design, İspanya’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Marbella’da shoowroom açmaya hazırlanıyor. Şirketin bir diğer hedefi de yine bu yıl için İran’da mağaza açmak. 2023 yılı hedefl eri ve beklentileri hakkında bilgi veren Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, özellikle Avrupa’da büyümeye odaklanan şirketlerinin Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya gibi katma değerli ihracatın ağırlık kazandığı Avrupa’da güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Markalarının bu ülkelerin yerel markaları tarafından da tercih edildiğini belirten Terzi, “Ağırlıklı olarak bu ülkelerde villa, kafe, restoran projelerinde varız. Bu yılın ilk yarısında İspanya’nın Marbella bölgesinde ve İran’da showroom açma hazırlıklarımız var” dedi.

Yurt dışında çok fazla showroom açma taraftarı olmadıklarını ifade eden Terzi şöyle konuştu: “Örneğin mobilya sektörünün en çok ihracat yaptığı pazarlardan biri olan Irak’ta showroom açmaktan ziyade sadece ihracat yapmaktan yanayız. Ancak İran ve İspanya pazarlarına odaklanmamız bu pazarlardaki boşluklardan kaynaklanıyor. İran’da lüks mobilyaya yönelik bir pazar boşluğu söz konusu ve bu pazarı doldurmak istiyoruz.”

İspanya’da tekli ürün ya da bir mobilya grubu satışı yapmaktan ziyade daha çok mekanları baştan aşağıya değiştiren projelerde yer alacaklarını belirten Terzi, “Gelen talep doğrultusunda showroom açmaya karar verdik. Tercih nedenimiz aranılan lüksü ve istekleri çok kısa sürede ve kalitede hayata geçirebilmemiz. Tasarım anlamında ciddi yol kat ettik” dedi.

Ruslar Türkiye'deki evlerini A'dan Z'ye değiştirmemizi istiyor

1992 yılında kurulan şirketlerinin, cirolarının yüzde 50’sini ihracattan sağladıklarını kaydeden Terzi, kilogram başına en az 10 dolar ihracat yaptıkların söyledi. Turgay Terzi, Rusların Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte ciddi bir iş hacmi yakaladıklarını da ifade etti. “Antalya, Fethiye, Bodrum, Bağdat Caddesi gibi birkaç lokasyonda Rusların evlerini yaptık. Bir dönem Araplara da mobilya satışı yapıyorduk ancak Araplar sadece Türkiye’ye geldiklerinde oturacakları evleri için mobilya takımı alışverişi yapıyorlardı. Ruslar ise Türkiye’ye yerleştikleri evlerini A’dan Z’ye değiştirmemizi istiyorlar” diyen Terzi, “ Son 1.5 yılda İstanbul’da Rus ve İranlılar ağırlıkta. Yurtiçi satışlarımızda yüzde 15 paya sahip oldular. Büyük evlerde yaşama alışkanlıklardan dolayı yüksek cirolu işler yapıyorlar. 2023’te yabancıların iç piyasa ciromuzda 25 ila 30 milyon TL satış hacmine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.