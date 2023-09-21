Arta Tekstil, dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmayı hedefliyor

Hem yerli hem yabancı markaların öncelikli tercihi olduklarına dikkat çeken Arta Tekstil Yurt dışı Pazarlama Direktörü Tuncay Karasu, “Genelde yeni çalışmaya başladığımız müşterilerimiz satış öncesi ve sonrası hızlı, güvenilir, kaliteli ve aynı zamanda piyasa şartlarında oldukça rekabetçi fiyatlarımız nedeniyle bizi tercih ediyor. Müşterilerimiz ayrıca üretim ve servis hızı, güncel koleksiyonlarımız ve sertifikalı ürünler sunmamız nedeniyle de çok memnun” dedi.

Arta Tekstil, Türkiye’deki hazır giyim markalarına yaptığı üretimlerin yanı sıra İspanya, Tunus, Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya gibi pazarlara da ürünlerini ulaştırdığını bildirdi.

Karasu konu hakkında şunları söyledi: “Müşterilerin satış sonrasında en büyük ve önemli beklentileri öncelikli olarak ciddi, güvenilir, varsa soruna müdahale eden, müşteriyi dinleyen, beklentiyi karşılayan ve sattığı tüm ürünlerin yüzde 100 arkasında durabilen markalar oluyor. Çok nadiren olsa da sevk sonrası ürünlerde istenmeyen bir komplikasyon gelişmesi durumunda yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin müşteriyi yerinde ziyaret ederek soruna müdahale ediyoruz. Sevk ettiğimiz tüm ürünlerin sertifikasyon süreçlerini titizlikle takip edip, gerekli sertifikaları tüm onayları ile birlikte ilgili kuruluşlardan alarak müşterilerimize gönderiyoruz. Müşterilerimiz de sunduğumuz sertifikaların verdiği güvenle ürünlerini üreterek son tüketiciye ulaştırabiliyor. Ayrıca tüm üretim ve tedarik süreçlerimizi de şeffaf bir şekilde müşterilerimizle paylaşarak takip edebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

Arta Tekstil, üretimini Çorlu'da Velimeşe OSB’de yer alan toplam 50 bin metrekare alanda kurulu fabrikasında ve 20 bin metrekare alanda kurulu boyahanesinde sürdürdüğünü aktardı.