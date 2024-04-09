ASELSAN, Santiago’da ofis açtı

ASELSAN’ın Latin Amerika’da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Santiago Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katılımı ile açıldı.

ASELSAN Şili Ofisinde misafirleri karşılayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şili’de çok önemli projelere imza atıldığını belirterek, şunları söyledi: “Şili’ye tank modernizasyonu konusunda kattığımız değerle, ASELSAN güvenini sunduk. Şimdi daha büyük atılımlar için iş birliğimizi genişletmek istiyoruz. Bu nedenle ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Şili’de bir taraftan önemli oyuncuları buluşturan FIDAE Fuarında ürünlerimizi sergilerken, diğer taraftan Santiago Ofisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. FIDAE Fuarı bizim için, Latin Amerika bölgesindeki kullanıcılarla etkileşim kurabileceğimiz ve yeni iş birliği görüşmeleri gerçekleştirebileceğimiz önemli bir platform oldu. Latin Amerika kıtasında ilk yerel ofisimizi Santiago’da açmış olmamız, ASELSAN’ın bölgedeki varlığını güçlendirmemiz yolunda stratejik bir hamleyi temsil ediyor. ASELSAN Latin America adı verilen yerel iştirakimiz, bölgede fiziksel olarak da var olmamızı sağlayarak buradaki iş ortaklarımıza erişimimizi güçlendirecek. Yerel düzeydeki varlığımız, ASELSAN’ın bölgenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kararlılığını da gözler önüne seriyor. Santiago, Latin Amerika’daki faaliyetlerimiz açısından bir merkez görevi üstleniyor. Santiago Ofisimiz, ASELSAN’ın Latin Amerika’daki varlığını genişletmesi ve bölgede savunma sektöründeki fırsatların değerlendirilmesi anlamında önemli bir eşik atladığımız anlamına geliyor. Bu stratejik hamlenin faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyerek Latin Amerika kıtasında uzun dönemli büyüme ve başarımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. ASELSAN Santiago Ofisimiz ile Latin Amerika ülkelerinin savunma yatırımlarından daha fazla pay alacağız.”