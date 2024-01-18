ASELSAN’dan 15,6 milyon euro ve 182,3 milyon TL tutarında anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında deniz hava savunma sistemlerine yönelik yeni sözleşme imzalandı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, deniz hava savunma sistemleri kapsamındaki anlaşmanın toplam değerinin 15 milyon 623 bin 304 bin euro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında olduğu belirtildi.