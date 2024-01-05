ASELSAN’dan 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.