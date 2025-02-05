  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ayakkabı devi iflasını açıkladı
Takip Et

Ayakkabı devi iflasını açıkladı

Dünyaca tanınan İsveçli spor ayakkabı perakendecisi Sneakersnstuff (SNS) iflas ettiğini duyurdu. Şirketin kurucularından Peter Jansson, Paris, Berlin ve Londra’daki mağazalar ile internetten satışların süreceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayakkabı devi iflasını açıkladı
Takip Et

Dünyaca ünlü spor ayakkabı ve sokak giyim perakendecisi Sneakersnstuff (SNS), finansal zorluklar nedeniyle İsveç'te iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özellikle koleksiyonluk spor ayakkabı pazarındaki küresel düşüş ve büyük markaların ürün çeşitliliğini azaltma stratejisi, SNS’yi olumsuz olarak etkiledi.

1 milyar gelir, 459 milyon zarar

Şirketin 2023 yılı finansal raporlarına göre, SNS yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 867 milyon TL) gelir elde etmesine rağmen 459,2 milyon TL üzerinde zarar kaydetti.

SNS yönetimi, iflas başvurusuna rağmen Paris, Berlin ve Londra’daki fiziksel mağazaların yanı sıra sneakersnstuff.com üzerinden satışların süreceğini duyurdu.

Sokak ve spor giyimde önce gelen markaydı

Sneakersnstuff (SNS), 1999 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde kurulan ve spor ayakkabılarıyla tanınan bir perakende markası. SNS, sokak giyimi ve spor ayakkabılarının önde gelen perakendecilerinden biri olarak, dünya çapında popülerliğe ulaştı. Şirket, Adidas, Nike, New Balance, Timberland gibi büyük markalarla yaptığı iş birlikleriyle bilinir ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonluk ürünler sunarak kendine özgü bir pazara hitap ediyordu. Sneakersnstuff’ın Berlin, Paris, Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo’da da mağazaları vardı.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası kullanmışlar!Bakanlık o markaları ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası kullanmışlar!Ekonomi
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorGündem
Otogaza zam geldi, tablo değişti: İşte 5 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza zam geldi, tablo değişti: İşte 5 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma hayatında köklü değişiklikler kapıda...Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma hayatında köklü değişiklikler kapıda...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Global Ports Holding Maya rönesansını radara aldı
Global Ports Holding Maya rönesansını radara aldı
Aselsan/Akyol: 2025'te çift haneli büyüme hedefliyoruz
Aselsan/Akyol: 2025'te çift haneli büyüme hedefliyoruz
Hepsiburada, deprem bölgesindeki 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı
Hepsiburada, deprem bölgesindeki 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı
Baymak, güçlü teknik servis ağıyla müşteri memnuniyetinde zirvede
Baymak, güçlü teknik servis ağıyla müşteri memnuniyetinde zirvede
Systemair: Mekanların hava kalitesi performans ve verimliliği doğrudan etkiliyor!
Systemair: Mekanların hava kalitesi performans ve verimliliği doğrudan etkiliyor!
EY Jeostratejik Görünüm 2025 Raporu: 10 jeopolitik risk var
EY Jeostratejik Görünüm 2025 Raporu: 10 jeopolitik risk var