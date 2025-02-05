Ayakkabı devi iflasını açıkladı

Dünyaca ünlü spor ayakkabı ve sokak giyim perakendecisi Sneakersnstuff (SNS), finansal zorluklar nedeniyle İsveç'te iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özellikle koleksiyonluk spor ayakkabı pazarındaki küresel düşüş ve büyük markaların ürün çeşitliliğini azaltma stratejisi, SNS’yi olumsuz olarak etkiledi.

1 milyar gelir, 459 milyon zarar

Şirketin 2023 yılı finansal raporlarına göre, SNS yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 867 milyon TL) gelir elde etmesine rağmen 459,2 milyon TL üzerinde zarar kaydetti.

SNS yönetimi, iflas başvurusuna rağmen Paris, Berlin ve Londra’daki fiziksel mağazaların yanı sıra sneakersnstuff.com üzerinden satışların süreceğini duyurdu.

Sokak ve spor giyimde önce gelen markaydı

Sneakersnstuff (SNS), 1999 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde kurulan ve spor ayakkabılarıyla tanınan bir perakende markası. SNS, sokak giyimi ve spor ayakkabılarının önde gelen perakendecilerinden biri olarak, dünya çapında popülerliğe ulaştı. Şirket, Adidas, Nike, New Balance, Timberland gibi büyük markalarla yaptığı iş birlikleriyle bilinir ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonluk ürünler sunarak kendine özgü bir pazara hitap ediyordu. Sneakersnstuff’ın Berlin, Paris, Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo’da da mağazaları vardı.