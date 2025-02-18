Aygaz'dan 2024 yılında 2,1 milyar TL net kâr

Aygaz, 2024 yılı finansal raporlarını açıkladı. Şirket, 2024 yılının son çeyreğinde 718,8 milyon TL kar ederken, yıllık net kar ise 2,1 milyar TL olarak açıklandı.

2024'te FAVÖK geriledi

2024 yılında LPG ve doğal gaz iş kolundaki FAVÖK, önceki yıla kıyasla yüzde 27 düşüşle 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satış tonajlarındaki azalma kârlılığı olumsuz etkilerken, dağıtım marjlarındaki artışlarla bu kayıp bir ölçüde dengelendi. Ancak 2023 yılında stok kârı, doğalgaza ikame edilen dökmegaz satışları ve spot LPG tedarikinin yarattığı ek brüt kâr gibi faktörler, geçen yılın sonuçlarını olumlu etkiledi. Bu durum, 2024 FAVÖK'ünün önceki yılın gerisinde kalmasına yol açtı.

Haziran ayında Kolay Gelsin ile birleşme sürecini tamamlayan Sendeo, finansal tablolara özkaynak yöntemiyle konsolide edildi. Bu nedenle, 2024’ün ikinci yarısında şirketin FAVÖK’üne bir etkisi olmadı. Kargo taşıma ve dağıtım iş kolunun Ocak-Haziran 2024 dönemindeki FAVÖK’ü ise 573 milyon TL negatif olarak kaydedildi. 2024 yıl sonu itibarıyla şirketin net nakit pozisyonu 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Pazardaki daralma satışları etkiledi

Pazarda yaşanan daralmaya bağlı olarak, 2024 yılında Aygaz’ın otogaz ve tüplügaz toplam satış hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Dökmegaz satışlarında ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2023'ün son çeyreğinde LPG’nin doğal gaza kıyasla fiyat avantajı bulunurken, 2024’te bu avantajın ortadan kalkması dökmegaz satışlarının yüzde 59 azalmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle, 2024 yılında toplam yurt içi perakende satış hacmi 1,04 milyon ton olarak geçen yılın yüzde 8 altında kaldı. Aynı dönemde, toptan ve yurt dışı LPG satışları da yüzde 5 düşerek 1,32 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Aygaz’ın Bangladeş’teki iştiraki United Aygaz LPG, bayi ağını genişleterek 2024 yılında 200 bayi ile toplam 126 bin tonluk satışa ulaştı. Bu rakam, 2023'te gerçekleşen 59 bin tonluk satışın iki katından fazla oldu.