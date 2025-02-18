EPDK'den açıklama geldi: Elektriğe gizli zam mı yapıldı? Yeni düzenleme ile neler değişecek?

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş Bloomberg HT'ye katıldığı programda elektrikte son kaynak tedarik tarifesini değerlendirdi.

"Gizli zam gibi bir durum söz konusu değil"

Ulutaş düzenlemeden 41 milyon mesken abonesinden 1,2 milyon abonenin etkileneceğini belirterek "Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altındakiler için herhangi bir zam yapmadık. Gizli zam gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altındakiler için herhangi bir düzenleme yapılmadı"

Ulutaş 1,2 milyon mesken abonesinin yıllık tüketiminin 10 bin kilovatsaati bulduğunu belirterek sübvansiyonlarla ihtiyacın çok üzerindekileri desteklememek adına düzenleme yapıldığını belirtti. Ulutaş, yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altındakiler için herhangi bir düzenleme yapılmadığını tekrar vurguladı.

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme ile neler değişecek?

Yeni düzenlemeye göre, elektrik faturası aylık 417 kilovatsaati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Fakat bu abonelerin aynı zamanda yıllık olarak da 5 bin kilovatsaati geçmiş olması gerekiyor. Bu da Türkiye'deki toplam abonelerin yüzde 3'ünün aştığı bir kullanım sınırı.

417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı 1047 TL, sınırı aşanların ödeyeceği miktar ise yaklaşık 2 bin TL olacak.

Ayrıca yıllık 5 bin kilovatsaati geçer geçmez de tarife değişmiyor. Aylık sınırı da 3 ay üst üste aşmış olmak gerekiyor

2025 yılı için belirlenen limitin üzerinde tüketim yapan abone daha sonra limitinin altına düşerse 2026'da tekrar devlet desteğinden yararlanabilecek.