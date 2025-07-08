BP ve Shell'den Libya atağı: Üç petrol sahasında hidrokarbon arayacaklar

Petrol devleri BP ve Shell, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile ülkenin doğusundaki üç petrol sahasında hidrokarbon arama ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere yeni anlaşmalar imzaladı.

Afrika’nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan ve OPEC üyesi konumundaki Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından süregelen siyasi istikrarsızlık ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle enerji üretiminde sık sık aksaklıklar yaşadı. Özellikle petrol gelirlerinin paylaşımı konusundaki iç anlaşmazlıklar, bazı sahaların kapanmasına yol açtı. Bu belirsizlik ortamı, uzun süre uluslararası yatırımcıların Libya enerji sektörüne dönüşünü engelledi.

Enerji devlerinin Libya’daki faaliyetlerini yeniden canlandırmaya başladı

Ancak BP, Shell, Eni, OMV ve Repsol gibi enerji devleri, yaklaşık on yıl süren durgunluğun ardından geçen yıldan itibaren Libya’daki faaliyetlerini yeniden canlandırmaya başladı. Bu kapsamda, BP 2025 yılının son çeyreğinde başkent Trablus’taki ofisini tekrar faaliyete geçirmeyi planlıyor.

NOC, BP ile Messla ve Sarir sahalarının yanı sıra bu sahaların çevresinde yer alan arama alanlarında hidrokarbon potansiyelini belirlemek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Ayrıca BP, ülkedeki daha geniş “geleneksel olmayan” petrol ve gaz rezervlerini de inceleyecek. Bu alanlar, gözenekli kaya oluşumlarında sıkışıp kalmış hidrokarbonların çıkarılmasını kapsıyor ve fracking gibi gelişmiş teknolojiler gerektiriyor.

Kara keşif faaliyetleri yeniden başladı

İngiliz enerji şirketi BP, Libya'ya ilk olarak 2007 yılında NOC ile yaptığı bir arama ve üretim paylaşımı anlaşmasıyla (A ve B karasal alanlar, C deniz alanı) dönmüştü. Ancak ülkedeki gelişmeler nedeniyle anlaşma mücbir sebep kapsamında askıya alınmıştı. 2022 yılında, İtalyan enerji şirketi Eni, bu anlaşmadaki yüzde 42,5’lik payı satın alarak operatörlüğü üstlendi. BP aynı oranda payını korurken, Libya Yatırım Otoritesi ise yüzde 15 hisseye sahip oldu. Mücbir sebep durumu 2023’te resmi olarak kaldırıldı ve kara keşif faaliyetleri yeniden başladı.

Bu işbirliği, Libya’nın enerji üretim kapasitesini artırmayı ve yatırımları canlandırmayı hedefliyor

Öte yandan NOC, Shell ile de yeni bir işbirliğine gidiyor. İki taraf, NOC’nin tamamen sahibi olduğu Atshan petrol sahası ile diğer sahalarda hidrokarbon potansiyelini değerlendirmek üzere teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarını kapsayan bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği, Libya’nın enerji üretim kapasitesini artırmayı ve uluslararası yatırımları yeniden canlandırmayı hedefliyor.