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İstanbullular dikkat! İstinye-Çubuklu vapur hattı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattını kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! İstinye-Çubuklu vapur hattı kaldırılıyor
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İstanbul'da yaşayanları ilgilendiren önemli arabalı vapur hattı kaldırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 itibarıyla seyahat süresini kısaltan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının seferlerinin durdurulacağını açıkladı.

Arabalı vapur yerine yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.

İstinye ve Çubuklu arasında faaliyet gösteren hat trafiğe takılmadan deniz yoluyla kısa sürede iki yaka arasında hizmet veriyordu. Bundan sonraki süreçte araçlar Avrupa ya da Anadolu Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.

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