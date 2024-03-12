Bakanlıktan DHL Express Türkiye’ye Ar-Ge merkezi onayı

DHL Express Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı. Şirketin dijitalleşme stratejisinin en önemli adımlarından biri olan Ar-Ge Merkezi, hızlı hava kargo taşımacılığı sektöründe ilk olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda DHL Express Avrupa ülkeleri arasında Ar-Ge Merkezi kapsamında kurulan ilk Dijital Dönüşüm Ofisi de burada yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki Gateway binasında faaliyete geçen merkezde, DHL Express Türkiye’nin Ar-Ge projelerinin ürüne dönüşmesi için yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi, veri analitiği, karar destek sistemleri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve optimizasyon alanlarındaki çalışmalar yürütülüyor. Lojistik sektörü özelinde tüm operasyonlarda dijitalleşme ve Ar-Ge nitelikli projeler geliştirilmesiyle, gümrük operasyonlarında ilgili kamu sektörleriyle iş birliği yapılması ve saha operasyonlarının optimizasyonu süreçleri de merkezde yapılıyor.

"135 milyon euroluk bir yatırımla hayata geçirdik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji üretimi konusunda taşıdığı vizyonu paylaştıklarını ve aldıkları onayla Ar-Ge Merkezi’ni açmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, Ar-Ge proje çıktılarının ürüne dönüşmesini ve ticarileşmesini sağlayarak hem DHL Group bünyesindeki şirketlere hem de sektördeki diğer firmalara önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Demiroğlu, devamında şunları kaydetti: “Ar-Ge Merkezimizle sektördeki liderliğimizi ve öncü rolümüzü teknolojik gelişmelerde sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm DHL Group bünyesinde dijitalleşme her zaman en büyük yatırım alanlarımızdan biri oldu. Hali hazırda İstanbul Havalimanı’ndaki Gateway binamızda yaptığımız yatırımlarla lojistik teknolojisi açısından dünyanın çok ilerisindeyiz. 135 milyon euroluk bir yatırımla hayata geçirdiğimiz 42 bin metrekarelik bir alanımız var. Yatırım bedelinin yüzde 30’unu teknolojik altyapıya harcadık. Burada sektörümüzde dünyada ilk niteliği taşıyan otomatik ayrıştırma sistemi ile entegre otomatik depolama ve raflama sistemini kurduk. ASRS adı verilen Otomatik Depolama ve Ayrıştırma Sistemimiz sayesinde tüm depolama ve ayrıştırma işlemleri tam otomasyona sahip hale getirildi. Bu sistem ile gönderilerin daha güvenli ve hızlı şekilde teslimatının gerçekleştirilmesi sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk tam otomasyona sahip X-ray sistemi sayesinde saatte ayrıştırılan gönderi sayısı 5 katına çıkıyor. Dijitalleşme alanındaki önemli yatırımlarımızın bir parçası olan Ar-Ge Merkezimizde, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve kamu destekli projeler için istihdam sağlamayı, üniversitelerle iş ve fikir birlikleri yaparak DHL Express markasını akademik literatüre kazandırmayı, aynı zamanda geliştirilen projeleri iş hayatına entegre etmeyi, fikri mülkiyet hakları kapsamında patent almayı ve teknoloji alanındaki sürdürülebilirliği önceliklendirecek projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kamu kuruluşlarıyla sektörde ilk niteliği taşıyacak şekilde iş birliği halinde dijitalleşme projeleri için bazı pilot uygulamalarımızı da başlattık. Diğer taraftan merkezimizdeki çalışmalarımızla, özellikle yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yerli ürün üretip, DHL Group bünyesindeki şirketlere sunarak, sektörümüzde öncü ve fark yaratan işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Müşteri ve çalışan deneyimi ile operasyonel verimlilik stratejilerine yapay zeka ile farklı boyutlar kazandıracağımıza inanıyoruz.”