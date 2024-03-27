Bebek bezinden yetişkin bezine geçiyor

Japon bebek bezi üreticisi Oji Holdings, ülkede artık bebek bezi üretmeyeceğini, aksine yetişkin hasta bezlerine odaklanacağını duyurdu.

BBC haberine göre ülkede on yılı aşkın süredir yetişkin hasta bezi satışları bebek bezi satışlarını geçmiş durumda.

2023 yılında Japonya’da doğan bebek sayısı önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüşle 758,631’e geriledi. Bu Japonya’da 19. yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük yeni doğum rakamıydı. 1970’lerde ülkede yılda 2 milyondan fazla yeni bebek dünyaya geliyordu.

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip Japonya’da toplam nüfusun neredeyse yüzde 30’u 65 yaş ve üzerinde. Geçtiğimiz yıl 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısı ise ilk kez yüzde 10’u geçmişti.

Oji Holdings’den yapılan açıklamada şirketin yılda 400 bin bebek bezi ürettiği, üretim rakamlarının 700 bin adet üretim gerçekleştirilen 2001’den bu yana düşüşte olduğu belirtildi.

Japonya’nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm da 2011 yılında yetişkin hasta bezi satışlarının bebek bezi satışlarını geçtiğini duyurmuştu.

Şirket, talebin artmaya devam etmesi beklenen Malezya ve Endonezya’da bebek bezi üretimine devam edecek.