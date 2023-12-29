Begüm Referans, holding oldu

EKONOMİ/BURSA

Begüm Referans Grup yönetimi ve çalışanları ile birlikte yeni yıl öncesi motivasyon yemeği gerçekleştirdi. Aileleri ile birlikte katılan davetliler birbirinden farklı etkinlikle doyasıya eğlendi. Şirketin yıl içerisinde başarılı olan gruplara ödüller dağıtılırken gecenin devamında çeşitli sahne performansları sergilendi. Ayrıca program öncesi çalışanlarına bir konuşma yapan Begüm Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, holding başvurusunun kabul edildiğinin müjdesini verdi. Yeni yılda Begüm Referans Holding çatısı altında çalışacaklarını kaydeden Bakioğlu, “Holding başvurumuz geçen hafta kabul edildi. Yeni yılın ilk 10 gününde işlemleri bitiriyoruz. Yeni yılın ilk ayında Begüm Referans Holding’te çalışacaksınız. Bu hepinizin sayesinde oldu, hepinize minnettarım” dedi.



Yıl içerisinde birçok farklı organizasyona imza attıklarını söyleyen Bakioğlu, “Bu etkinlik Begüm Referans’ın her yıl geleneksel olarak yapmış olduğu motivasyon etkinliği. Geleneksel yapmış olduğumuz bir organizasyon. Sadece bu organizasyonda değil biz Begüm Referans olarak çok sosyal bir firmayız. Personellerimize motivasyon amaçlı yıl içerisinde birçok farklı organizasyona imza atıyoruz. Bu tarz etkinlikler ahlak duygusunu arttırıyor, çalışan motive oluyor ve değerli olduğunu hissediyor” diye konuştu.