Beko, Eurocucina’da “kalite, sürdürülebilirlik, tasarım ve sağlık” dedi

Didem ERYAR ÜNLÜ/YAKIN PLAN

Dünyanın en büyük uluslararası mutfak etkinliklerinden biri olan EuroCucina 2024 Fuarı, 16-21 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentindeki Rho Fiera Fuar Merkezinde gerçekleşiyor.

Beko, 2016 yılından bu yana fuara katılıyor. Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın Avrupa operasyonlarını birleştiren Beko Europe ise, yeni şirketinin kuruluşu sonrası ilk kez Eurocucina fuarına katıldı. Beko, Eurocucina Fuarı’nda, yeni tasarım, sürdürülebilir ankastre ürün serileri ve Sağlıklı Pişirme Köşesi konseptleriyle sunduğu teknolojileri tanıttı.

Şirket, fuarda iF Design tasarım ödüllü Midnight Ankastre Fırın Serisi, “Avrupa’nın en enerji verimli bulaşık makinesi”, “sınıfının en sessiz çalışan buzdolabı” gibi çok sayıda yenilikçi mutfak teknolojisini ziyaretçilerle buluşturdu.

Sağlıklı bir yaşamın sağlıklı bir gezegenle mümkün olduğu inancından hareketle sürdürülebilir, enerji ve su verimli teknolojilere odaklanan Beko, Eurocucina’da Ankastre Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesini ilk kez dünyaya tanıttı.

Sürdürülebilirlik iş stratejimizin merkezinde

Türkiye’nin dünya mutfak aletleri üretiminde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, "Beko markamızla Avrupa’da beyaz eşyadaki liderliğimizi, ankastre kategorisinde sunduğumuz kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi ve şık ürün alternatiflerimiz ve istikrarlı sürdürdüğümüz pazar payı artışlarımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi. Akın Garzanlı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Beko markamızın yanı sıra Beko Europe ile bünyemize katılan, tasarım, modern yaşam ve inovasyon odaklı Whirlpool, Indesit ve Hotpoint markalarıyla da Eurocucina’dayız. Whirlpool dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olarak yenilikçi teknolojileri, şık tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Indesit İtalya’da beyaz eşya pazarına liderlik ediyor. Hotpoint markası ise İngiltere'de 1911'den beri çamaşır makinesi pazarının ve İtalya’da ankastre pişirme teknolojileri pazarının lideri konumunda. Şirketimize yeni katılan markalarla birlikte sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Geleceğin mutfaklarını bugünden tüketicilerimizle buluşturma hedefiyle tasarımından materyal kullanımına, enerji ve su verimliliğinden israfı önleyen teknolojilere odaklanarak müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."

Sürdürülebilir ve akıllı ürünler

Geniş Hacimli Amerika tipi bulaşık makinesi

Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesi, pizza tabağı ve şarap kadehleri gibi ekstra büyük eşyalar için tam yük kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor. Yeni tasarım, özel temizleme jetleri ve üçüncü sepeti ile artık sadece çatal bıçak takımı için değil, aynı zamanda kaseler ve fincanlar için ekstra alan sağlıyor. Ürünün AutoDose özelliği ise kir seviyesine uygun program ve kullanılan sıvı deterjan miktarının otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Beko bulaşık makinelerinde sunulan AutoDose özelliği ile ürün bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca yüzde 32 daha düşük karbon ayak izine sahip.

Bulaşık makinesine ısı pompası teknolojisi

Beko geliştirdiği ısı pompası teknolojisini bulaşık makinelerine entegre ederek A sınıfında yüde 20 enerji verimliliğine ulaştı. Beko’nun ısı pompası teknolojisine sahip bulaşık makinesi Avrupa pazarının en yüksek enerji tasarruflu bulaşık makinesi olma özelliğini taşıyor. Isı pompası teknolojisinin kullanımıyla birlikte sadece Eco programlarda değil tüm programlarda yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlanıyor. Ürün, mükemmel temizleme performansı ve kolay montaj çözümleri sunuyor.

Yüzde 50 daha az enerji tüketen çamaşır makinesi

Energyspin, geleneksel yıkama metotlarının ötesine geçerek özel ve patentli tambur hareketleriyle deterjanların suda daha erken ve etkili şekilde çözülmesini sağlıyor. EnergySpin teknolojili ürünler, en sık kullanılan yıkama programlarında yıkama performansından ödün vermeden EnergySpin teknolojisiz ürünlere kıyasla yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.