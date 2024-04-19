Beymen’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Beymen Group Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve yönetişim alanında 25 yıla yakın deneyimiyle Arto Mıgırdiçyan atandı. 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla görevine başlayan Mıgırdiçyan, Beymen Group çatısı altındaki dijital dönüşüm yolculuğunun güçlenerek sürdürülmesine odaklanırken, grubun geleceğe yönelik büyüme hedeflerini destekleyecek, teknoloji ve dijital çözümler üzerine yoğunlaşacak. Arto Mıgırdiçyan, şirketin dijital varlığını güçlendirmek, e-ticaret kapasitesini artırmak ve müşteri etkileşimini optimize etmek için bütünleşik bir yaklaşım benimseyecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılında çalışma hayatına yazılımcı olarak başlayan Mıgırdiçyan, bilgi teknolojileri alanında farklı sektörlerde, çeşitli roller üstlendi. 2004 yılında Experteam Danışmanlık firmasına ortak olan Mıgırdiçyan, Experteam'i danışmanlık şirketinden sektörde lider bir teknoloji şirketine dönüştüren yönetim kadrosunun Teknoloji ve Yönetilen Hizmetlerden sorumlu üyesi olarak 13 yıl boyunca görev aldı. Perakende, finans, sağlık ve üretim sektörleri başta olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında birçok şirkette ERP, teknoloji ve dijital dönüşüm projelerine imza attı, inisiyatiflere liderlik ederek yeni iş alanları yarattı.

2017 yılında Karaca’nın Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CIO/CTO) olarak çalışmaya başlayan Mıgırdiçyan, 2018’de gurubun teknoloji şirketi M.A.R.S. Teknoloji’nin kurulmasında aktif rol oynadı ve eş zamanlı olarak MARS Teknoloji Genel Müdürü olarak görev aldı. Görev süresince, grubun büyümesine, birçok inovatif projeye ve Karaca’nın global bir markaya dönüşmesine katkıda bulundu ve grubun teknoloji inisiyatiflerine liderlik etti.