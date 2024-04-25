Bosch Güç Çözümleri’nde üst düzey atama

EKONOMİ (BURSA) - Bosch Grubu’nun Türkiye’deki ilk yatırımı olan ve yarım asrı aşkın zamandır dünyanın en büyük otomobil üreticileri için enjektör üreten Bursa’daki Güç Çözümleri Fabrikası’nda, Teknik Fabrika Müdürlüğü görevine Dirk Arnold atandı. Berlin International University of Applied Sciences’taki Makine Mühendisliği eğitimini 1996 yılında tamamlayan Dirk Arnold, aynı yıl Bosch Grubu’na katılarak Münih fabrikasında Üretim Mühendisi olarak görev aldı. 1997-2006 yılları arasında aynı fabrikada akaryakıt pompası üzerinde uzmanlaşan Arnold, eş zamanlı olarak fabrika koordinasyonunu üstlendi. 2008-2012 yılları arasında Bosch’un Almanya’daki Nürnberg fabrikasında, 2012-2016 yılları arasında ise Çin’deki Wuxi fabrikasında çeşitli görevler üstlenen Arnold, 2016 yılında Romanya’ya atandı ve 2020 yılına kadar Blaj fabrikasında Teknik Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Stuttgart’ta Kaliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışan Dirk Arnold, 1 Mart itibarıyla Bursa Güç Çözümleri Fabrikası’nda, Teknik Fabrika Müdürlüğü görevini üstlendi.

Bosch Türkiye’nin ‘amiral gemisi’

Bosch Grubu’nun üretim, Ar-Ge ve ihracat açısından dünya çapındaki önemli üslerinden biri olan Bursa Güç Çözümleri Fabrikası, iki Ar-Ge Merkezi ile dizel ve benzinli enjektörler için yeni teknolojiler geliştirirken, Türkiye’de yüksek teknolojiye de önderlik ediyor. 2021 yılında benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretimine başlanan fabrikada, Bosch’un hızlanan hidrojen yatırımlarının bir parçası olarak örnek bir hidrojen enjektörü geliştirmek için çalışmalar sürdürülüyor. Fabrika aynı zamanda 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ve Bursa ekonomisi için önemli istihdam yaratan tesislerden biri konumunda bulunuyor. Yapay zekâ ve veri bilimi ışığında, Ar-Ge ve seri imalat süreçlerinde verimliği artırıp maliyeti azaltacak çözümler geliştirmeye odaklanan fabrika, 2022 yılından bu yana, Dünya Ekonomik Forumu’nun üretime ve tedarik zinciri operasyonlarına Endüstri 4.0 teknolojilerini etkin bir şekilde entegre eden şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformu olan Global Lighthouse Network’ün (Küresel Öncü Fabrikalar Ağı) bir parçası.