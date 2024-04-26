Bosch’tan Manisa fabrikasına fotovoltaik panel yatırımı

Bosch Home Comfort Group, Manisa fabrikasında fotovotaik sistemi kurdu. Dünya genelindeki tüm Bosch Home Comfort Group en büyük fotovotaik projesi için 40 milyon TL yatırım yapılırken, sistem, lojistik merkezinin çatısına kuruldu. Toplam kurulu gücü 1,54 MWe AC olan 3 bin 654 adet 550W panel ve fabrikanın lojistik merkezinin çatısındaki 14 bin 110 kW invertör kullanılarak güneş enerjisi üretilecek. Fotovoltaik sistemin yılda yaklaşık 2,6 GWh elektrik üreteceği öngörülüyor.

Büyük sanayi tesislerinde enerjinin en önemli maliyet unsurlarından biri olduğunu ve enerjinin güvenli bir şekilde elde edilmesinin önemini vurgulayan Bosch Home Comfort Group Türkiye Manisa Fabrikası Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında karbon ayak izimizi azaltmak ve enerjiyi kendi kaynaklarımızdan sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Fabrikamızın lojistik merkezinin çatısına kurduğumuz fotovoltaik sistem ile yıllık elektrik tüketimimizin önemli bir kısmını karşılayacağız.” dedi.

2019 yılından bu yana tesiste enerji tüketimini azaltmaya yönelik çeşitli projeler hayata geçirildi ve bugüne kadar toplam 2 bin 600 MWh'nin üzerinde tasarruf sağlandı.