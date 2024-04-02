Brisa’dan Aksaray fabrikasında üretimi durdurma kararı
Brisa, Aksaray fabrikasında planlı bakım nedeniyle üretimi 27 Temmuz 2024 ila 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçici olarak durdurma kararı aldı.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile planlı bakım çalışmaları nedeniyle Aksaray fabrikasında üretime geçici olarak ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin KAP'a yapılan dünkü açıklamada, “Aksaray fabrikasında planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, 27.07.2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan 02.08.2024 Cuma günü saat 23:59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi.