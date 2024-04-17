Cerebrum Tech, Doğuş Teknoloji ile Avrupa ve Ortadoğu’ya açılıyor

Yapay zeka, web3 ve oyun alanlarında faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech ile bilgi teknolojileri alanında güçlü küresel ağıyla hizmet sunan Doğuş Teknoloji, EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Rusya pazarlarını kapsayan iş birliğini duyurdu. Cerebrum Tech’in kurumsal şirketler için geliştirdiği Cerebrum AI Stack ürünlerinin satışı ve satış sonrası teknoloji desteği Orta Doğu bölgesindeki Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Umman ve Lübnan’da, Afrika’da Cezayir, Fas ve Tunus’ta, Avrupa’da Hollanda ve Rusya’da tüm sektörleri kapsayacak şekilde Doğuş Teknoloji tarafından yapılacak.

“Türkiye’nin teknoloji ihracatı artacak”

Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin teknoloji alanında lider şirketlerinden biri olmasının yanı sıra yurt dışında da çok güçlü bir hizmet ağına sahip olan Doğuş Teknoloji ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 11 ülkeyi kapsayan bu kapsamlı iş birliği ile yapay zeka temelli ürün ve çözümlerimizi çok geniş bir coğrafyada müşterilerimizle buluşturma fırsatı yakalıyoruz. Cerebrum AI Stack bulut tabanlı çözümlerin yanı sıra Özel Uç Nokta Yapay Zeka Hızlandırma Sunucusu aracılığıyla tamamen on-premise (yerinde) olarak da temin edilebiliyor ve veri güvenliğini en üst seviyeye ulaştırıyor. Bu iş birliğinin ülkemizin teknoloji ihracatına kuvvetli bir katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

“Müşterilerimize ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz”

Doğuş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Semih İncedayı ise şunları kaydetti: “Ülkemizin yazılım alanında önemli bir değer yarattığını düşünüyorum. Bunu hem kendi şirketimizin başarısında deneyimliyor hem de yerel iş ortaklarımızın ortaya koyduğu güncel ve ileri teknolojilerde net biçimde görüyoruz. Cerebrum Tech, Türkiye’nin mühendislik gücünü ve bu alandaki başarılı çözümlerini ortaya koyan değerli şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor ve büyümesini sürdürüyor. Doğuş Teknoloji olarak global büyüme stratejimiz kapsamında yerli teknoloji şirketlerine de değer katacak iş ortaklıkları geliştirmek ve globaldeki müşterilerimize ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz. Cerebrum Tech ile imzaladığımız iş birliği anlaşması da bu vizyonun en güncel adımlarından biri oldu. Yeni dönemin her iki şirkete de hayırlı olmasını dilerim.”