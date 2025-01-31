Cochlear, dünyanın en güvenilir sağlık şirketi seçildi

Sağlık teknolojisi alanında öncü olan Cochlear, Newsweek ve Statista'nın bağımsız araştırması sonucunda hazırlanan 2024 '’Dünyanın En Güvenilir Şirketleri'’ sıralamasında zirveye yerleşti.

70.000’den fazla katılımcının 269.000 değerlendirmede bulunduğu bu çalışma, müşteri, yatırımcı ve çalışan güvenini esas aldı. Araştırmada, katılımcılar şirketlerin iletişim iddialarına olan güven, çalışanlarına adil davranma ve liderlik performansı gibi kriterlerdeki görüşlerini paylaştı. Ayrıca sosyal medya platformlarında şirketlere dair analizler de değerlendirildi. Cochlear, işitme kaybı olan bireylerin yaşamlarını iyileştirme konusundaki bağlılığı ve olağanüstü itibarıyla bu prestijli unvanı kazandı.

Newsweek'in sıralaması, güvenin hızla değişen küresel ekonomideki önemini vurguluyor. Artan veri gizliliği endişeleri, yapay zekanın kullanımı ve pazarlama şeffaflığının eksikliği gibi unsurlar, şirketlerin güven inşa etme sorumluluğunu daha da kritik hale getiriyor.

“Müşterilerimizin güvenine layık olmak için çalışıyoruz”

Cochlear CEO’su Dig Howitt konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Cochlear olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Cihazlarımızı kullanan bireylere, işitme yolculukları boyunca en iyi hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Rehabilitasyon programlarımız, Connected Care hizmetlerimiz ve dünya çapında bir topluluğa erişim olanaklarımız sayesinde, kullanıcılarımızın her zaman yanındayız. Bu ödül, onların güvenini kazanmaya yönelik çabalarımızın bir göstergesidir.”

Howitt ayrıca, Cochlear’ın işitme kaybı farkındalığını artırma ve işitme sağlığına erişimin genişletilmesi misyonuna bağlılığını şu sözlerle vurguladı:“Newsweek tarafından bu şekilde tanınmak, işitme kaybı ile mücadele eden bireylerin yaşamlarında fark yaratma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor.’’ dedi.



Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, bu prestijli ödülle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Cochlear olarak global düzeyde elde ettiğimiz bu başarı, yalnızca bir kurum başarısı değil, aynı zamanda işitme kaybı yaşayan bireylere daha iyi bir yaşam sunma vizyonumuzun bir yansımasıdır. Türkiye’de de kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara en iyi desteği sağlamak için odyologlarımızla yakın iş birliği yapıyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıdır.’’ dedi.



