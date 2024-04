Dardanel, yeni işbirlikleri ile katma değerli ihracatını artırıyor

Takip Et

Dünyanın en büyük deniz ürünleri ticaret fuarı Barcelona Seafood Expo Global Fuarı, 23-25 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşti.

Dünya çapında tedarikçilerle üreticilerin bir araya gelerek yeni işbirlikleri olanakları yakaladığı fuarda, Dardanel yenilikçi marka ve ürünleriyle yer aldı. Dardanel, 9 kategoride oluşturmuş olduğu 21 markasıyla yer aldığı Seafood Expo Global Fuarı’nda uluslararası alanda mevcut pazarlarındaki tedarikçileri ile bir araya gelirken, aynı zamanda yeni coğrafyalarla ilgili önemli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Dardanel, yeni işbirlikleri ile katma değerli ihracatını artırmayı planlıyor.

“Yenilikçi ürünler çıkartmaya devam ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dardanel Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Dardanel kuruluşunun 40. yılında 38 ülkeye ihracat yapan bir şirket konumunda. 40 yıldır öncülüğünü yürütmekte olduğumuz deniz ürünleri alanında dünya ile entegre olmuş ve her geçen gün ihracat coğrafyasını genişleten güvenilir bir üretici olmanın sorumluluğu ile yenilikçi ürünler çıkartmaya devam ediyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızdan Kallimanis, uluslararası deniz pazarında büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Kallimanis, Yunanistan’ın en köklü deniz ürünleri markalarından biri ve dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri konumunda. Dardanel ve Kallimanis markalarımızla dünya tüketim alışkanlıklarını yakından takip ediyor, sağlıklı, lezzetli ve inovatif ürün gamımızı genişletmeye özen gösteriyoruz. Hem ihracat yaptığımız ülkedeki tedarikçilerimiz ile bir araya gelmek hem de yeni coğrafyalarda işbirliği imkanlarını değerlendirmek açısından Seafood Expo Global fuarı gibi uluslararası alanda kabul görmüş etkinliklerde markalarımızı konumlandırmaya önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, dünyada ilk 5 deniz ürünleri üreticileri arasına girmek”

Dardanel Şirketler Grubu olarak 2024 yılında toplam 400 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirten Önen, devamında şunları kaydetti: “Toplam ciromuz içerisinde ihracat oranını yüzde 15 seviyelerine çıkartmayı hedefliyoruz. Dardanel olarak ihracat ve dolar bazlı büyüme stratejilerimiz doğrultusunda markalarımızı uluslararası alanda konumlandırarak ihracat coğrafyalarımızı genişletiyoruz. Markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Dünya genelinde tüketiciler artık sadece erişebildikleri ürünlere değil, sağlıklı, güvenilir, yenilikçi markaların ürünlerine yöneliyorlar. Bugün 9 kategoride 21 marka ile faaliyet göstermemizin ana sebeplerinden biri tüketici alışkanlıklarının her geçen gün değişiyor ve dünya genelinde sağlıklı ürünlere olan talebin her geçen gün artıyor olmasından kaynaklanıyor. Her bir kategori altında oluşturmuş olduğumuz markalar, yakından takip ettiğimiz dünyadaki değişen tüketim alışkanları içinde bizim dünyadaki en büyük 5 deniz üreticileri arasına girmemizi sağlayacak.”