Dedeman, Özbekistan'da 2 otel açtı

Dedeman Hotels & Resorts International, mart ayında sözleşmeleri imzalanan Özbekistan’daki 3 otelinin 2’sinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha önce Zarafshan Golden Group’un işletmeciliğinde hizmet veren iki otel, 20 Nisan tarihinde Rest & More By Dedeman Navoi Uzbekistan’da düzenlenen açılış töreniyle birlikte, Zarafshan Managed by Dedeman Navoi ve Rest & More by Dedeman Navoi Uzbekistan olarak konuklarını ağırlamaya başladı.

Dedeman Hotels & Resorts International ve Zarafshan Golden Group yönetiminin ev sahipliğinde Navoi’de gerçekleşen açılışa Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde, Dedeman markasının ülkedeki 3’üncü oteli olacak Dedeman Tashkent’in de misafirlerine yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

2025 hedefi 10 ülke

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı başından itibaren Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarına girerek uluslararası varlığını artıran Dedeman, Zarafshan Golden Group yatırımıyla Özbekistan’da gerçekleşen 2 otelinin açılışı ile yurt dışındaki otel sayısını 5’e çıkardı. 9 ana markasıyla, hizmete açık 31, açılış çalışmalarına başlanacak olan 30, görüşmeleri devam eden 9 olmak üzere toplam 61 otel ve 3800’ün üzerinde yatak kapasitesi ile Dedeman'ın 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkarmayı hedeflediği belirtildi.