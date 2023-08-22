DeFacto'dan ‘Mağazada Mobil Öde’ hizmeti

DeFacto, teknoloji alanında yeniliklerine devam ediyor. DeFacto'nun fijital uygulamaları arasına eklenen ‘Mağazada Mobil Öde’ sistemi, markanın tüm mağazalarında uygulama üzerinden online hızlı ödeme imkanı sağlayarak müşterilerin alışveriş yolculuğunu, kasa sırası beklemeden ve POS cihazına ihtiyaç olmadan kesintisiz hale getiriyor.

Müşteriler mağazaya geldiklerinde DeFacto uygulamasını açarak "Mağazada Mobil Öde" seçeneği üzerinden mağazanın QR kodunu okutuyor. Böylelikle hangi mağaza olduğunu belirleyebilen müşteriler, mağazadan almak istediği ürünleri yine uygulama üzerinden okutarak ödemesini gerçekleştiriyor.

Ödeme tamamlandığında ise çıkan QR kodu müşteri danışmanına gösteriliyor ve kasaya gitmeden alışveriş hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

"Mağazada Mobil Öde" ile yapılan alışverişlerde müşterilere kasada beklemeden ve POS cihazına ihtiyaç duymadan hızlıca ödeme yapma ve zamandan tasarruf etme imkanı sağlanıyor. DeFacto'nun fijital dünyasının son ayrıcalığı olan "Mağazada Mobil Öde" ile ayrıca DeFacto GiftClub üyelerine birçok farklı avantaj sunuluyor.

"Sadece moda değil, teknoloji de üretiyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez, teknolojinin gelişmesi ile değişen alışveriş alışkanlıklarına hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilmek adına teknolojik altyapılarını sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Sönmez, DeFacto olarak moda üretmenin yanı sıra ihtiyaç duydukları teknolojiyi de kendi bünyelerinde geliştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Omnichannel stratejimiz ile müşterilerimize tüm işlemlerini farklı noktalardan tamamlayabilme özgürlüğü sunuyoruz. Bu stratejimiz ile her yıl satış oranlarında önemli başarılar elde etsek de aslında stratejimizin asıl hedefi müşterilerimize değer yaratacak uygulamalar üretmek ve bunu tüm dünyadaki satış kanallarımızda uygulamaya koymak.

Müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital alışveriş deneyimini her zaman ve her yerde güvenli bir şekilde yapabilecekleri çözümler sunmak. Şimdi 'Mağazada Mobil Öde' ile de müşterilerimize keyifli ve hızlı alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımımız ile moda ve perakende sektörünün öncülüğünü sürdürmenin gururunu yaşıyoruz."