DESA’dan 230 milyon lira net kâr

DESA, 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında bir büyüme kaydeden DESA, toplam gelirlerini 859 milyon TL'ye yükseltti. Aynı dönemde net karı da yüzde 236 artışla 230 milyon TL'ye ulaştı. 2022 sonunda 2,938 milyar TL olan şirketin piyasa değeri, ağustos ayı itibarıyla 4,407 milyar TL'ye yükselerek yüzde 50’lik bir artış gösterdi.

DESA’nın 2023 yılı ikinci çeyreğindeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 430 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK rakamı yüzde 76 artarak 118 milyon TL oldu. Satış büyümesinin üzerinde artan operasyonel karlılık ile ikinci çeyrek marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 yüzde puan iyileşerek yüzde 27,5 seviyesinde gerçekleşti.

DESA’nın özkaynak yöntemiyle değerlediği ortaklığı Samsonite JV’nin ikinci çeyrek karındaki payı ise yıllık bazda yüzde 100 artarak 14 milyon TL oldu. Artan operasyonel karlılık ve finansal gelirlerin de katkısıyla net kar, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 308 artarak 192 milyon TL’ye ulaştı.

Finansal sonuçları değerlendiren DESA Genel Müdürü Burak Çelet, para piyasalarında yaşanması muhtemel volatiliteye karşı yılın ikinci çeyreğinde de tedbiri elden bırakmayan DESA’nın bu dönemde hem net nakit pozisyonunu iyileştirdiğini hem de yapmış olduğu finansal yatırımların da katkısıyla net karını güçlendirdiğini aktardı. Net karın 236 oranında yükselerek 230 milyon TL'ye ulaştığını belirten Çelet, “Böylece, mart ayının sonu itibarıyla 384 milyon TL olan net nakit pozisyonumuz haziran ayı sonu itibarıyla 586 milyon TL’ye yükseldi. DESA’nın piyasa değeri, 2022 yılı sonuna göre yüzde 50 artış göstererek ağustos ayı itibarıyla 4 milyar 408 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışın aynı zamanda yatırımcıların şirketimizin finansal performansına ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıttığını söyleyebiliriz.” dedi.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Özellikle İtalya yatırımı ile Avrupa basınında sıkça yer bulan DESA’nın birçok lüks markanın tercih ettiği çözüm ortağı olma yolunda ilerlemesini sürdürdüğü kaydeden Çelet, şunları söyledi: “İtalya yatırımımızla özellikle Avrupa’da yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yıllardır çözüm ortağı olduğumuz dünyaca ünlü lüks markaların yanında daha önce çalışmadığımız seçkin lüks markalardan da teklifler alıyoruz. Bu doğrultuda mayıs ayı itibarıyla müşterilerimizden aldığımız siparişler doğrultusunda ilk hattımızda üretime başladık. İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya yönelik süreçlere odaklanıyoruz. Bugün kursiyerleriyle birlikte 45 kişiye ulaşan İtalya’daki çalışan sayımızı yıl sonuna kadar 90-100 kişilik bir kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz. İtalya’da istihdam ettiğimiz her çalışanımızın 2024 yılında Türkiye’de bize ek 5 istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Geleceğe yönelik büyüme stratejilerimiz kapsamında 60 bin metrekarelik Düzce arazisi için ön satış tahsis protokolü imzaladık. Bu protokol gelecekteki projelerimizin habercisidir. Burada yapılacak yatırımlarla, üretim ve kapasite artışı gibi olasılıkları değerlendiriyoruz. Bu arazinin nasıl kullanılacağına dair iş birlikleri üzerine çalışmalarımız özenle devam ediyor.”

“Perakende satış kanalında yeni yatırımlarımız olacak”

DESA’nın müşteri deneyimi odaklı genişleme stratejisiyle yeni mağazalar açmaya devam edeceğini söyleyen Çelet, “Son dönemde ülkemizde hizmete giren mağazalarımız arasında Antalya Kemer Samsonite, Alanya Uygun Center DESA, Kozyatağı City’s İstanbul DESA, Mall of Antalya Samsonite ve Samsonite ile ortak girişimimizin çatısı altında açtığımız Zorlu TUMI mağazaları yer alıyor. Yeni mağazalarımız, müşterilere daha kolay ulaşma imkânı sağlayarak büyümemize katkıda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımıza devam edecek, şu anda sözleşmesi imzalanan 4 mağaza yatırımımızı yıl içerisinde devreye alacağız.” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da değinen Çelet, geçen yıl Düzce’deki tesiste hayata geçirdikleri GES yatırımı sayesinde bu tesisin enerji ihtiyacının yüzde 150’sini yenilenebilir enerjiyle karşıladıklarını, bu yıl içinde ise Çorlu’da bulunan tabakhanesinin enerji ihtiyacını yüzde 90 oranında karşılayacak olan GES yatırımını da tamamlayacaklarını bildirdi.