Doğuş Grubu’ndan Mısır’a lojistik sanayi bölgesi yatırımı

Doğuş Grubu, Mısır’a lojistik sanayi bölgesi kurma amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Mısır Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mısır Çok Amaçlı Terminaller Şirketi Grubu (EGMPT) Doğuş Grubu ile ülkenin Jarjoub ekonomik bölgesinde bir lojistik sanayi bölgesi kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Açıklamada, sanayi bölgesine 7 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapılmasının ve 20 binden fazla istihdam yaratılmasının hedeflendiği belirtildi.

Mutabakat zaptı, proje için gerekli tüm çalışmaların yapılması, gerekli onayların alınması ve finansman üzerinde çalışılması için altı aylık bir süre öngörüyor. Bakanlık, şirketlerin proje sözleşmesini bu yılın sonundan önce imzalamayı planladıklarını ve inşaat çalışmalarının 2026 yılının başlarında başlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Projenin ticari bir liman, demiryolu bağlantısı, kargo terminali, yolcu terminali ve yat limanı içereceği de belirtildi.