Elite World'den 'Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı' projesi

Elite World Hotels & Resorts, markanın doğduğu şehir olan Van’ın kültürel mirasına katkı sağlayacak “Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı” projesini hayata geçirdi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Proje ile coğrafi işaretli Van kahvaltısı kültürünün sınırlarımızın ötesine taşınarak somut olmayan kültür mirasına katkı sağlanması hedefleniyor. 11 oteli ve 5 bine yakın yatak kapasitesiyle yaklaşık 50 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elite World, her yıl otellerinde dünyanın dört bir yanından binlerce turisti ağırlıyor. Van kahvaltısını otellerindeki menüye de ekleyecek olan Elite World, İstanbul’dan Sapanca’ya Van’dan Marmaris’e Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan otellerinde konaklayan turistlere yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunacak." denildi.

Yerel üreticilerden temin edilecek

Van'ın kültürel ve gastronomik mirasını koruma ve daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje ile bölge ekonomisine de katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamanın devamında, "Zincirin sahip olduğu 11 otelin menüsüne de girecek olan Van kahvaltısında yer alacak ürünler, düzenli olarak yerel üreticiler ve Van'daki tedarikçilerden temin edilecek. Van Kahvaltısı menüsünde bölgenin vazgeçilmez lezzetlerinden otlu peynir, süzme bal, Van kavut tozu, Van ceviz reçeli, Van yayık tereyağı, murtağa, Van cacığı, Van çöreği, Siirt tahini ve Mardin pekmezi yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Dünden bugüne iz bırakan lezzetler: Van Kahvaltısı projesi ile yerel lezzetlerimizin izinde bir yolculuk sunuyor, bu yolculuğu bir sonraki durağı olan dünya mutfağına hep birlikte taşımayı ve bu alanda bilinirlik oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje ile bölge ekonomisine katkı sağlamayı da hedefliyoruz.” dedi.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, “Türk misafirverperliğini en iyi şekilde temsil eden iş anlayışımızla turizmin sadece ‘misafirleri ağırlamak’ değil, onları kültürümüzle de en iyi şekilde tanıştırmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu vizyondan hareketle başlattığımız Van kahvaltısı projesiyle, ülkemize gelen ve otellerimizde konaklayan tüm misafirlerimizi bu kültürel değerimizle tanıştırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Elite World Hotels & Resorts Mutfaklar Koordinatörü Mehmet Uzunöz ise, “Tamamı coğrafi işaretli ürünlerden oluşan Van kahvaltısı menüsünde sunulan lezzetleri yerel üreticilerimizden temin ediyoruz. Böylece hem misafirlerimizin orijinal lezzetleri tatmalarını sağlarken hem de yerel üreticilerimize destek oluyoruz.” açıklaması yaptı.