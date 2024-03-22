ENYAKIT, Miles&Smiles ile iş birliğini duyurdu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, kullanıcılarına ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknolojilerini geliştiren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan ENYAKIT, dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları ile iş birliğine imza attı.

Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles program ortaklarının yeni üyesi olan ENYAKIT, artık Miles&Smiles ayrıcalıklı dünyasının içerisinde yer alacak. ENYAKIT yüksek hızlı şarj istasyonlarından kullanılan her bir kilovat karşılığında Miles&Smiles üyeleri Mil kazanacak.

Miles&Smiles Milleri ile Türk Hava Yolları ve Star Alliance üye hava yolları ile ödül bilet düzenleyebilir, bilet sınıfınızı yükseltebilir, ekstra bagaj satın alabilir, Cash&Miles ile bilet ücretinizin bir kısmını ödeyebilir, koltuk seçimi yapabilir, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerinizi ödeyebilir ve Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarınızla Millerinizi harcayabilirsiniz. Dilerseniz Millerinizi, yenilenen online Mil harcama platformu shopandmiles.com’da* birçok marka ve teklifleri arasından hediye çeki veya partner puan birimine dönüştürerek kullanabilirsiniz.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses; “Elektrikli araç piyasası dünyada yükselen bir trende sahip ve hızla büyümeyi sürdürüyor. Türkiye ise bu alanda gerçekleştirdiği öncü yatırımlarıyla dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini almaya başladı. Biz de ENYAKIT olarak sektörün gelişmesi ve daha fazla elektrikli aracın güvenle yollara çıkması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar, konfor ve güvenliğinin yanı sıra şu anda kullanıcılarına çok avantajlı fırsatlar da sağlıyor. Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği ile şimdi bu avantajları çok farklı bir boyuta taşıyor” dedi.