Era Alüminyum, ihracatını 25 ülkeye çıkaracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Balkan ülkelerinden Polonya’ya, Fransa’dan ABD’ye kadar 20’ye yakın ülkeye çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları ihraç eden ERA Grup Alüminyum ihracatı geliştirme çalışmaları kapsamında ABD’de düzenlenen Inter Solar Fuarı’na katıldı. Güneş enerjisi sistemleri bağlantı ekipmanları ve panel çerçeveleri olarak ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip firmalardan birisi olduklarını vurgulayan Genel Müdür Şevki Köksal, fuar katılımlarına önem verdiklerini vurguladı. 11 bin metrekarelik tesiste aylık 400 ton alüminyum profil üretip, 750 ton dolayında malzeme sattıklarını belirten Köksal, “ABD’de düzenlenen Inter Solar Fuarı’nda ürünlerimizi sergiledik. İhraç ettğimiz GES taşıyıcı ve montaj ekipmanlarının kilogram fiyatı 4,5 dolar düzeyinde. Yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz ve pazarlara yönelik çalışmalarımızın etkisiyle 2024 yılı içinde ihracat yapacağımız ülke sayısını 25’in üzerine çıkartacağız. Bu kapsamda şubat ayında İspanya’da GENERA Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’na, Nisan başında 14. Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı’na, Haziran ortasında Almanya’daki Intersolar Europe Fuarı’na ve Ekim ayında da İstanbul’daki 18. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na iştirak edeceğiz. Ayrıca farklı ülkelerdeki 20’nin üzerinde fuarı da ziyaret edeceğiz” diye konuştu.