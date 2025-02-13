Erdemir, 411 milyon dolar net kâr elde etti

2024 yılı itibarıyla Erdemir'in toplam net satış geliri 6,225 milyar dolar olarak gerçekleşirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 646 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. FAVÖK marjı yüzde 10,4 olurken, şirketin net kârı 411 milyon dolar olarak açıklandı. Net kâr marjının yüzde 6,6 seviyesinde olması, şirketin operasyonel verimliliğini koruduğunu gösteriyor.

Bloomberg HT'den Burcu Kıratlı'nın haberine göre Erdemir, yıl boyunca yüksek üretim hacmini sürdürerek ham çelik kapasite kullanım oranını yüzde 94 seviyesinde tuttu. Şirketin toplam sıvı çelik üretimi 8,743 milyon ton olarak gerçekleşirken, yurt içi satışlar 5,491 milyon ton, ihracat ise 1,236 milyon ton seviyesinde kaydedildi. İhracatın toplam satış içindeki payı yüzde 13,4 olarak hesaplandı.

Finansal borçlar açısından bakıldığında, Erdemir'in toplam borçluluğu 2,285 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak net borç/FAVÖK oranının -0,2x seviyesinde olması, şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor. İşletme sermayesi ise 2,401 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yıl içerisinde 1,070 milyar dolar yatırım

Maliyet dağılımına bakıldığında, şirketin en büyük gider kaleminin yüzde 38 ile ilk madde ve yardımcı malzeme giderleri olduğu görülüyor. Bunu yüzde 35 ile hammadde (hurda, kömür ve demir cevheri), yüzde 18 ile personel ve enerji giderleri takip ediyor. Ton başına FAVÖK ise 250 dolar seviyesinde gerçekleşmiş durumda.

Erdemir, 2024 yılı boyunca yatırımlarını artırmaya devam etti. Yıl içerisinde 1,070 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştiren şirket, üretim kapasitesini artırarak uzun vadeli büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Genel tabloya bakıldığında, Erdemir 2024 yılında operasyonel verimliliğini ve kârlılığını büyük ölçüde korumayı başardı. Ancak küresel çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve talep daralmaları, şirketin satış gelirlerinde bir miktar gerilemeye neden oldu. Önümüzdeki dönemde şirketin, iç pazar dinamikleri ve küresel talebe bağlı olarak stratejik adımlarını şekillendirmesi bekleniyor.