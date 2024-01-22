Ermaksan’ın teknolojileri dünyanın her yerinde

EKONOMİ (BURSA) - Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan’ın ürünleri, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Ermaksan’ın son teknoloji odağında geliştirdiği Speed Bend Pro 4100-400 ton abkant pres ve CNC HGD 3100-16 mm makas kesim makinesi, Büyük Okyanus'un güneybatısındaki Yeni Kaledonya'ya ulaştı. Halihazırda dünya çapında 120’den fazla ülkeye yerli ve milli teknolojileri gururla ulaştıran Ermaksan’ın teknolojileri, Yeni Kaledonya pazarında da tercih ediliyor.

İhracat odaklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, şirket olarak yeni pazarlara giriş yapma ve mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirtti. Global pazarlarda sürdürülebilir büyüme ve kârlılık hedefiyle ilerlediklerinin altını çizen Özkayan, dünyanın her noktasında Ermaksan teknolojilerine duyulan güven ve gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti de ifade etti.

Öte yandan Ermaksan, ürettiği makinelerin yüzde 85’ini küresel piyasalara yüzde 15’ini ise yurt içi piyasalara sunarken, teknoloji ve inovasyonu odağına alan yenilikçi ürünleriyle sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor. Ürün geliştirme yetkinliği, proses kabiliyeti, kullanıcı ve çevre dostu üretim anlayışı ve ihracat odaklı yaklaşımıyla Ermaksan, ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.