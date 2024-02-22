ExpoHIS ve TÖDEB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bu yılın nisan ayında dördüncüsü düzenlenecek olan Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın organizatörü ExpoHIS ile eş zamanlı olarak Agora Fintech’i gerçekleştirecek olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) arasında yapılan iş birliği kapsamında Türkiye’nin finans sektörü liderleri bir araya gelecek.

Türkiye Fintech ekosistemini tek bir büyük etkinlikte bir araya getirmek, sektörün paydaşlarıyla sektörün geleceğini tartışmak ve yön vermek, yeni yurt dışı bağlantıları kurmak ve güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Agora Fintech, Mobilefest’in bir alt etkinliği olarak gerçekleşecek.

ExpoHIS ve TÖDEB iş birliği ile bu yıl ilk defa düzenlenecek ve finansal teknolojiler ekosistemine odaklanacak olan Agora Fintech; fuar, konferans programı ve özel etkinliklerle Türkiye'nin ve bölgedeki fintek sektörünün öncü isimlerini, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Agora Fintech etkinliğinde ziyaretçiler Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Dijital Bankacılık, Açık Bankacılık, Açık Finans, Katılım Fintek, Dağınık Defter Teknolojisi, Merkez Bankası Dijital Parası, Düzenleme ve Denetleme Teknolojileri, Sürdürülebilir Fintek, Kredi Skorlama, Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotları yeniliklerini görme imkanı bulacak.

Etkinliğe katılan firmalar, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler sadece Fintech ekosistemiyle değil, aynı zamanda uluslararası mecrada önde gelen teknoloji sağlayıcıları, 20 bini aşkın ziyaretçi ve her sektörden karar verici ve satın almacılarla da bir araya gelecek.

Mobilefest’in bakış açısı Agora Fintech ile genişleyecek

Mobilefest’in kısa bir süre içinde iletişim teknolojileri alanında büyük bir büyümeye imza attığını ifade eden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Agora fintech Türkiyedeki ilk ve tek fintech fuarı olma özelliği taşıyor. Mobilefest kapsamında TÖDEB iş birliği ilk defa düzenleyeceğimiz bu büyük buluşma, finans dünyasında yer alan ve geleceğini şekillendirmek isteyen tüm firmalar için bir fırsat yaratacak. Finansal teknolojiler ekosistemine odaklanan Agora Fintech ile Türkiye'nin ve bölgedeki finans sektörünün öncü isimlerini, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük 3 teknoloji fuarının ikisi dernekler ve birlikler ile düzenleniyor. Sektördeki firmaların ve sektördeki derneklerin desteği olmadan fuarların başarıya ulaşması ve sürdürülebilir olması imkansızdır. Fuarlar diğer etkinliklerden farklı olarak katılımcılara çok güçlü ticari değer sağlamanın yanı sıra sektöre yön verebilme ve düzenlendiği ülkeye değer katma gücüne sahiptir. Bu bağlamda Agora fintech fuarı bu yıl 50, gelecek yıl 200, bir sonraki yıl 400 firma hedefi ile sadeceTürkiye’nin değil bölgenin ve hatta dünyanın en önemli fintech fuarları arasına girme hedefi ile yola çıkmıştır. Fuarın fikir babası Ufuk Bilgetekin ve elbette TÖDEB ‘in vizyonu ile Agora Fintech’in önümüzdeki yıllarda sektöre çok önemli faydalar sağlayacağına ve yeni açılımlara önayak olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki fintek sayısı her geçen gün artıyor

İş birliğine dair değerlendirmede bulunan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, şunları söyledi:

“Bugün TÖDEB olarak, gururla bir ilke daha imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Bu zamana kadar ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek, iş birliklerimizi güçlendirmek adına birçok fuara katıldık. Bugün ise sizlerle paylaşacağımız yeni girişimimiz "Agora Fintech" ile uluslararası fintech ekosistemine ev sahipliği yapacak olduğumuzu duyurmanın heyecanını taşıyoruz.

25-27 Nisan tarihlerinde, üç gün boyunca ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla bir araya geleceğimiz Agora Fintech Fuarı, Türkiye'nin finans teknolojisi ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olacak. Sektörümüze yeni bir soluk kazandıracak bu benzersiz etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen sektör paydaşlarımızla nitelikli bir etkileşim ortamı sunacak. Farklı ülkelerin değerli resmi kurum temsilcilerini ağırlayarak, global finans dünyasıyla güçlü bir etkileşim ve iş birliği fırsatları yaratacağız. Türk finteklerinin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak girişimciler, yatırımcılar da bizlerle olacak. Alanında lider isimlerin yanı sıra sektörümüzü ileriye taşıyacak olan, bu alana ilgi duyan ve önümüzdeki yıllarda gücümüze güç katacak gençlerimiz de bu önemli buluşmada bizlerle olacak. Ülkemizde fintech girişimlerinin sayısı son yıllarda hızla arttı ve ekosistemimiz hızla büyümeye devam ediyor. 677 Fintech şirketinin faaliyet gösterdiği bu dönemde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği olarak sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak, bizim en önemli sorumluluğumuz. Türk finans teknolojisinin daha da ileri gitmesine olan bağlılığımız, en büyük motivasyon kaynağımız. Agora Fintech ev sahipliğinde sektördeki en yeni gelişmeleri keşfedecek ve birbirinden değerli deneyimlerle inovasyonu destekleyerek sektöre yeni bir ivme kazandıracağız.”