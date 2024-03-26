Galata Wind’den 25 milyon dolarlık yeşil kredi anlaşması

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan Galata Wind, Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Proparco kredi anlaşması imzaladı. Çoğunlukla altyapı yatırımlarına kredi veren bir banka olan Proparco, bu sözleşme ile son 10 yılda ilk kez Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete kredi temin etmiş oldu. Taşpınar Hibrit GES özelinde sürdürülebilirlik şartları bulunan 225 milyon dolarlık kredi, tümü yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım bütçeli olan ve birinci fazı büyük ölçüde tamamlanan projenin tamamı için kullanılacak. Kredinin finansal danışman ve koordinatör rolünü Doğan Yatırım Bankası üstlendi.

Galata Wind, bünyesinde hem RES hem de GES barındıran "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi"nde yaklaşık 42,5 MW’lık Hibrit GES’in 17 MW’lık birinci fazı kapsamında geriye kalan yaklaşık 7 MW’lık kısmı çok kısa sürede devreye almayı planlıyor. Yeşil krediye konu olan projenin 25 MW’lık ikinci fazının ise 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“Portföyümüzü 1.000 MW’a çıkaracağız”

Krediye ilişkin açıklama yapan Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, “Galata Wind olarak Proparco’nun Türkiye’de verdiği ilk yeşil krediyi temin etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. 25 milyon dolarlık kredinin ilk 15 milyon dolarlık kısmını kısa süre içinde, geriye kalan 10 milyon dolarlık kısmını ise Taşpınar Hibrit GES projesinin 2. fazı bitince kullanacağız. 2030 yılı sonuna kadar hem yurtiçi hem de yurtdışında gerçekleştireceğimiz yaklaşık 700 milyon dolarlık rüzgâr, güneş ve depolamalı elektrik projeleri ile portföyümüzü 1.000 MW’a çıkarma hedefimize sağlam adımlar ile ilerliyoruz.” diye konuştu.

Proparco CEO’su Françoise Lombard ise taraflar arasındaki sözleşmeye ilişkin olarak “Türkiye'de yenilenebilir enerjinin gelişimine kendini adamış olan Galata Wind ve Doğan Grubu'nu desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye, Avrasya bölgesinde yenilikçi yenilenebilir enerji yatırımlarında ön sıralarda yer almaktadır. Güneş enerjisi santralinin inşası ve kurulumu, Türkiye'nin doğalgaza olan bağımlılığını sınırlandırmaya ve ülkenin enerji dönüşümünü ilerletmeye yardımcı olacaktır.” dedi.

Doğan Yatırım Bankası CEO’su Hulusi Horozoğlu ise, “Galata Wind'in Proparco'dan temin ettiği yatırım kredisinde finansal danışman ve koordinatör rolünü üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu kredi, Galata Wind'in yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse ederek, Türkiye'nin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine büyük katkılar sunacaktır. Doğan Yatırım Bankası olarak, biz de bu işlemle birlikte sürdürülebilir enerjiye olan desteğimizi ve Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişine katkı sağlama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.