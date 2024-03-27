‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’a mentor desteği

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinde alanında uzman mentorlar ile NEET genç kadınları bir araya getiren mentorluk programının ikinci dönem başvuruları açıldı.

Programın ilk dönemi, Mayıs - Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve çevrim içi olarak yürütülen mentorluk programı kapsamında 513 faydalanıcı, 426 mentor ile eşleştirildi ve 1.630 saat boyunca 2.154 görüşme yapıldı. Mentorluk programı sonunda 130 genç kadın kendi geleceğini kurmak için iş hayatına girdi.

Programın ilk fazına katılan faydalanıcılar mentorları sayesinde istihdama yeniden katıldıklarını ifade etti: “Bu projede yer aldığım için çok şanslıyım. Deprem bölgesinde hayattan soğuduğum, hiçbir iş yapamayacağımı sandığım bir anda hayatıma girdiniz. Mentorumla kariyerim üzerine görüşmeler gerçekleştirdik ve şu an öğretmenlik yapıyorum.” (Faydalanıcı, Malatya)

“Hedeflerim netleşti, podcast ve blog yayını oluşturdum ve yayınlamaya başladım. Dijital girişimim için değer sağlamaya başladım.” (Faydalanıcı, İstanbul)

“Üniversite bitince köyüme döndüm. Benim için her şey bitti derken, mentorum beni ayakta tuttu, beni nerede olursam olayım yapabileceğim şeyler olduğuna inandırdı. Onun sayesinde, köyümdeki okulda çocuklar için gönüllü faaliyetler yapıyorum.” (Faydalanıcı, Afyonkarahisar)

Her sektörden alanında uzman mentorların, NEET genç kadınların geleceklerini kurma yolculuklarına destek olacağı mentorluk programının ikinci dönemine başvurular www.geleceginikurangenckadinlar.org/mentorluk sayfasından 19 Nisan tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak eşleşmenin ardından mentorluk görüşmeleri çevrim içi olarak Aralık ayının sonuna kadar devam edecek.

1.000 NEET genç kadına ulaşıldı

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi, Türkiye’de 18-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırma hedefiyle Şubat 2022’de hayata geçti. Proje, yüzde 45 oranındaki NEET genç kadınların farkındalıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin en önemli araçlarından biri olan “Fırsatlar Haritası”, 18-29 yaşları arasındaki NEET genç kadınların Türkiye haritası üzerinden kendilerine en yakın iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına ulaşmalarını sağlıyor. Şimdiye kadar 2 bine yakın fırsatın yer aldığı Fırsatlar Haritası’nda kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının fırsatlarına yer veriliyor. Bugüne kadar 190 bin ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadına ulaşılan Fırsatlar Haritası’na iş, staj, eğitim veya girişim desteği fırsatlarını girmek isteyen kurumlar da dijital portalın içerisindeki “Fırsat Girişi” özelliğiyle kendi fırsatları ile haritada yer alma imkânı buluyor.

NEET genç kadınların ihtiyaçları ve beklentilerini anlamak amacıyla yapılan saha çalışmaları sonucunda 2022’nin son aylarında projenin eğitim programı da hayata geçti. Projenin pilot illerinden olan Adana, Diyarbakır ve İzmir’de yüz yüze gerçekleştirilen 40 eğitim ile 1.000 NEET genç kadına ulaşıldı. Eğitimler, 2024 yılı boyunca da farklı konu ve içeriklerle devam edecek.