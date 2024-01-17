Gençler Kablo'dan yeni ürünlerle büyüme hedefi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin kablo üreticileri arasından yer alan Gençler Kablo, Eskişehir OSB’de 20 bin metrekare alan üzerine kurulu 10 bin metrekarelik kapalı alanda PVC granül, tek damar ve flex kablolar ile fişli kablo üretimi gerçekleştiriyor. Son beş yılda hem makine hem de mantalite yatırımıyla verimliliği artırdıklarını belirten Gençler Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Sayat Çakır, “Bu dönemde Türkiye’nin en hızlı kablo üretim makinelerinden birini devreye alarak dakikada 1800 metre üretim hızına ulaştık. Fişli kablo üretiminde dünya otomasyona yöneldiğinden dolayı biz de yatırımlarımızı bu yönde ilerletip el değmeden fişli kablo üretimi sağlayabildiğimiz 4 adet otomatik hat yatırımı gerçekleştirdik. Bugün yıllık 1,5 Milyar metre tek damar kablo ve 30 Milyon adet fişli kablo üretim kapasitesi ile sektörümüzde önemli bir yer tutuyoruz” dedi.

Sensör üretimine başlayacak

İç piyasada beyaz eşya sektöründe üretim yapan bütün ana sanayilerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Sayat Çakır, yeni tip kabloları portföylerine ekleyerek ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerinin dile getirdi. Kısa vadede yeni bir üretim tesisi yatırımı gerçekleştireceklerini açıklayan Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Büyüme hedeflerimizin ilk sırasında yeni bir imalat alanının devreye alınması yer alıyor. Bununla birlikte yeni tip kabloların üretimine başlamayı planlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında bir müşterimiz ile fişli kablo içerisine ısı sensörü koyarak fiş ayaklarının ısı ölçümünü sağladık. Böylece herhangi bir ısı artışında enerjinin kesilmesi sağlandı. Bir diğer müşterimizle elektrik kabloları içerisinden su buharı taşıyacak hortum geliştirdik. Son olarak sensörler üzerine geliştirdiğimiz TÜBİTAK projemiz başarılı oldu. Bunun ticarileşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde sensörler sektörümüzün geleceğinin en önemli figürlerinden biri olacak. Bu yönde bir büyüme şirketimizin geleceği için tasarladığımız yolların başında geliyor.”

140 ülkeye ihracat yapıyor

Ürünlerini direkt olarak 40, dolaylı olarak ise 140’a yakın ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Sayat Çakır, “Üretimde kendi ekosistemimizdeki ana sanayilere öncelik veriyoruz. Onların talepleri bizim için öncelikli. Bu sebeple ihracat payımızı biraz da ana sanayi belirliyor. PVC Granül hariç tüm ürünlerimiz ihraç etmekteyiz. Üretimimizin yüzde 35’ini yurtdışına gönderiyoruz. Gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar bu oranın daha da artırılmasında etkili olacak. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye ile Avrupa’da kablo ve fişli kablolarımızın girmediği ev yoktur” dedi.

Çatı GES ile enerjisini güneşten alıyor

Çatı GES yatırımı ile kendi enerjilerini üreten bir tesis konumuna yükseldiklerini vurgulayan Sayat Çakır, üretimde tüm makinelerine enerji analizörleri takarak ürün başı enerji maliyeti çalışmaları yaptıklarına dikkat çekti. Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Yasası ile farklı süreçlere yelken açtıklarına vurgu yapan Çakır, karbon ayak izlerinin hesaplanması konusunda yaptıkları anlaşma kapsamında raporlama sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.