General Motors net karını artırdı

Otomobil üreticisi General Motors, araç başına ortalama satış fiyatının geçen yıla göre biraz düşüş göstererek 50.000 doların altında olmasına rağmen, pikap satışlarının güçlü kaldığını ve kendi ürün yelpazesinde diğer şirketlerin yaşadığı fiyat erozyonunu görmediğini açıkladı.

Ocak 2024'den mart ayına kadar 2,97 milyar dolar kazandığını bildiren şirket, gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak 43 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi. Açıklamanın ardından GM hisseleri %4′ten fazla artış gösterdi.