Getir, Avrupa pazarından çekilmeye hazırlanıyor

Sky News'ün haberine göre Getir faaliyet gösterdiği üç Avrupa pazarından (İngiltere, Almanya ve Hollanda) çekilmeye hazırlanıyor. Kaynaklara göre bu durum İngiltere'deki 1500 kişi de dahil olmak üzere binlerce Getir çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur ile milyonlarca dolarlık ticari ortaklığı bulunan Getir'in İngiltere'den çıkmayı planladığı süreç belirsizliğini korumaya devam ediyor. Kaynaklar herhangi bir kesin kararın alınmadığını, bu sürecin varlıkların satışını ya da iflası içerebileceğini söylüyor.

Getir daha önceki açıklamalarında iflasın söz konusu olmadığını belirtmişti. Şirketin son günlerde yeniden yapılanma için danışmanlar tuttu. En büyük hissedarlarından biri olan Abu Dabi fonu Mubadala'ya AlixPartners danışmanlık yapıyor. Sky News ayrıca hafta başında Getir'in FreshDirect ve BiTaksi'yi elden çıkarmaya çalıştığını yazdı.

İki yıl önceki değeri 12 milyar dolardı

Getir sadece iki yıl önce yaklaşık 12 milyar $ değerindeydi ve mali sıkıntıya giren bir dizi rakibini satın almaya çalıştı. Şirket şu anda zararlarını azaltmak amacıyla İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş durumda. Getir, Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından da destekleniyor.

Pandeminin en sıcak girişimi

Şirket, ekonomideki yapısal değişimlerden faydalanmak isteyen finansörlerin birbiriyle yarıştığı pandemi döneminin en sıcak girişimlerinden biriydi. Öyle ki 2022'nin başlarındaki bir finansman turunda 750 milyon dolardan fazla para topladı, ancak o zamandan beri değerinin düştüğünü gördü. Geçtiğimiz eylül ayında ise işgücünde keskin bir kesintiye giderek yaklaşık 2.500 kişiyi işten çıkardı.