Güney Koreli batarya üreticisinden Koç açıklaması

Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK ON’in Türkiye'deki 3,2 milyar dolarlık batarya yatırımını iptal edebileceği öne sürüldü. Şirket ise müzakerelere son verilip verilmemesi konusunda son kararın henüz alınmadığını bildirdi.

Koç Holding, mart ayında söz konusu iki şirketle birlikte elektrikli araçlarda kullanılmak üzere Ankara yakınlarında batarya üretim tesisi kurmak için bağlayıcı olmayan anlaşma yapmıştı. Koç Holding, Ford ve SK On, 2025 yılında üretime geçecek ve yılda 30-45 gigavat (GWh) hacimde batarya üretecek fabrika kurulmasını değerlendiriyorlardı.

Korea Economic Daily’nin sektör kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, Ford ve Koç ile Türkiye’de ortak pil fabrikası kurma planını, finansman güçlükleri ile Avrupa ve Kore’de elektrikli araçlara olan talebin zayıflaması nedeniyle rafa kaldırdığı iddia edildi.

Güney Kore'nin Dong-A Ilbo gazetesinde ise isimsiz bir kaynağa dayandırılan haberde, zayıf makro ekonomik koşullar nedeniyle SK On şirketinin anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi.

SK On tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Mart 2022'deki bağlayıcı olmayan anlaşmadan bu yana Türkiye'de ortaklık fikrini değerlendiriyoruz ancak henüz değerlendirme tamamlanmadı. Müzakerelere son verilip verilmemesi konusundaki son karar henüz alınmadı" denildi.