Hasçelik’ten Kocaeli ve Konya tesislerine 14 milyon euro yatırım

Hasçelik, Kocaeli tesisleri sıcak tamamlama ve parlak çelik 3B kangal çekme hattı, Konya tesisi kangal çekme hatları yatırımlarıyla sektöre katkılarını artırıyor. Yeni tamamlama ve kangal çekme hatları için toplamda 14 milyon euroyu aşkın yatırım gerçekleştiren şirket, sektörün talep ve ihtiyaçlarına göre yatırımlarını sürdürmeye devam edecek. Şirket, söz konusu yatırımlarla daha yüksek kalitede, ekonomik ve verimli vasıflı çelik tedariki sağlayacak.

Yeni sıcak tamamlama hattında tam otomasyona geçildi

Müşteri talepleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını şekillendiren Hasçelik'in yeni sıcak tamamlama hattında üretim tümüyle otomasyonla gerçekleştirilecek. Hammaddenin hatta yerleştirilmesinden üretimin son aşamasına kadar geçen tüm sürecin insan müdahalesi olmadan gerçekleştireceği hat, el ile müdahaleyi sıfıra indirerek iş güvenliği konusunda da önemli gelişme sağlayacak. Hat ayrıca XRF cihazı ile kimyasal kompozisyon doğrulamasını otomatik olarak yapacak. Böylece ürünler hattan yüzde 100 doğruluk payı ile çıkacak. Sektör için oldukça hassas bir ölçüm kabiliyeti kazandıracak yeni hat ile Hasçelik ürünlerinde 105 mm çapına kadar 0.8 mm'ye kadar doğrusallık garantisi verecek. Termin sürelerinde tasarruf ve sektör için daha hızlı üretim yapılmasına imkan tanıyan, 19 mm'den 130 mm'ye kadar taşlama ve kontrol yapılabilen yeni tamamlama hattında ürünler boylarına göre otomatik olarak ayrılacak. Böylece müşteriler ara mamulleri, yeniden kategori gereksinimi duymadan üretim süreçlerine daha hızlı dahil edebilecek.

Kritik sektörlerin vasıflı çelik ihtiyaçlarına cevap verecek

Müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek adına yüksek hızlı, verimli ve kaliteli üretim yapabilecek hatlar devreye alan Hasçelik, Kocaeli'deki yeni 3B kangal çekme hattı yatırımıyla 19-42 mm, Konya'daki yeni kangal çekme hatlarıyla 5 ila 30 mm çapında kangaldan üretim yapacak. Hasçelik yeni kangal çekme hatları ile özellikle yurt içinde beyaz eşya, otomotiv, havacılık, savunma ve tarım gibi kritik sektörlerin vasıflı çelik ihtiyaçlarına cevap vererek pazar payını güçlendirecek.

“Daha kaliteli ve hassas ürün tedariki sağlayacağız”

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Naci Faydasıçok, “Hasçelik olarak tüm yatırımlarımızdaki amacımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve çeliğin değer yolculuğuna yön verirken müşterilerimizin de katma değerli ürünler üretmesine destek olmak. Bu doğrultuda Kocaeli ve Konya tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ve 14 milyon euroyu aşan yeni yatırımlarımızla müşterilerimize daha kaliteli ve daha hassas ürün tedariki sağlayacağız. Yeni yatırımlarımızla ülkemizdeki birçok sektörde üretimin hızlanmasında itici güç olacağız. Ülkemizin üretimine kalite artışının yanı sıra yüksek hassasiyet kazandıracağız. Ayrıca yeni yatırımlarımız sayesinde pazardaki konumumuzu yeni müşterilerle güçlendireceğiz. İçinde birçok ilki barındıran yeni yatırımlarımızla global marka olma hedefimizi sağlam temeller üzerine oturtarak hem Hasçelik'in hem de ülkemiz sanayicilerinin üretimdeki gücünü dünya pazarında bir adım ileri taşıyacağız." şeklinde konuştu.